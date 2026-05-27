Θλίψη στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα: «Λύγισε» η μητέρα της όταν έφτασε η σορός

Στις 12 το μεσημέρι θα πουν το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα συγγενείς και φίλοι με την Εξώδιο Ακολουθία να γίνεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον τόπο καταγωγής της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.

Η σορός της Γωγώς Μαστροκώστα έφτασε στον Ιερό Ναό κατά τις 11 το πρωί, σύμφωνα με το Buongiorno, ενώ εκείνη την ώρα έφτασαν και ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η κόρη τους, Βικτώρια, η μητέρα της Σπυριδούλα και άλλοι πολύ στενοί φίλοι της.

Όπως μετέδωσε η ρεπόρτερ της πρωινής εκπομπής του Mega:

«Η σορός της Γωγώς έφτασε εδώ στην εκκλησία, συνοδευόμενη από τον άντρα της, τον Τραϊανό Δέλλα.

Σπαρακτική φιγούρα η μητέρα της, η οποία κατά την είσοδο της σορού στην εκκλησία φώναζε "καλώς το λουλούδι μου, άγγελέ μου, αστέρι του ουρανού, πέτα ψηλά". Ήταν μια φιγούρα που μας συγκλόνισε όλους εδώ στην εκκλησία».

Ανάμεσα στα στεφάνια ήταν και το στεφάνι του Τραϊανού Δέλλα που έγραφε: «Πέτα ψηλά, άγγελέ μου, Τράι».

Το «παρών» στην Εξόδιο Ακολουθία, εκτός από την οικογένεια και τους συγγενείς, έδωσαν πολλοί επώνυμοι, μεταξύ των οποίων οι: Νόνη Δούνια, Δέσποινα Βανδή, Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Νικοπολίδης, Ντέμης Νικολαΐδης, Κώστας Κατσουράνης, Αντώνης Ρέμος, Υβόννη Μπόσνιακ, Ορθούλα Παπαδάκου, Χάρης Σιανίδης, Κέλλυ Κελεκίδου, Νίκος Κουρκούλης, Ελένη Πετρουλάκη, Ίλια Ίβιτς, Λάκης Γαβαλάς, Τρύφωνας Σαμαράς, Μάκης Τσέλιος, Αλέξανδρος Παρθένης, Βασίλειος Κωστέτσος, Μαρί Κωνσταντάτου.

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Γωγώ Μαστροκώστα | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Τραϊανός Δέλλας | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Τραϊανός και Βικτώρια Δέλλα | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Η μητέρα της Σπυριδούλα | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Φώφη Μαστροκώστα και Μαρία Καλάβρια | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Ελένη Μπούση | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Χάρης Σιανίδης | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Ντέμης Νικολαΐδης και Κώστας Κατσουράνης | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Μάκης Τσέλιος | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Δέσποινα Βανδή | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Λάκης Γαβαλάς | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Ορθούλα Παπαδάκου | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Τρύφωνας Σαμαράς | NDPPHOTO / NDP PHOTO

Αντώνης Ρέμος και Υβόννη Μπόσνιακ | NDPPHOTO / NDP PHOTO