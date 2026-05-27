Θλίψη στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα: «Λύγισε» η μητέρα της όταν έφτασε η σορός

Λύγισε η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα όταν η σορός της έφτασε στον Ιερό Ναό όπου θα ψαλεί η Εξόδιος Ακολουθία. Στις 12.00 είναι προγραμματισμένη η κηδεία.

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα
Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Στις 12 το μεσημέρι θα πουν το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα συγγενείς και φίλοι με την Εξώδιο Ακολουθία να γίνεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον τόπο καταγωγής της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.

Η σορός της Γωγώς Μαστροκώστα έφτασε στον Ιερό Ναό κατά τις 11 το πρωί, σύμφωνα με το Buongiorno, ενώ εκείνη την ώρα έφτασαν και ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η κόρη τους, Βικτώρια, η μητέρα της Σπυριδούλα και άλλοι πολύ στενοί φίλοι της.

Όπως μετέδωσε η ρεπόρτερ της πρωινής εκπομπής του Mega:

«Η σορός της Γωγώς έφτασε εδώ στην εκκλησία, συνοδευόμενη από τον άντρα της, τον Τραϊανό Δέλλα.

Σπαρακτική φιγούρα η μητέρα της, η οποία κατά την είσοδο της σορού στην εκκλησία φώναζε "καλώς το λουλούδι μου, άγγελέ μου, αστέρι του ουρανού, πέτα ψηλά". Ήταν μια φιγούρα που μας συγκλόνισε όλους εδώ στην εκκλησία».

 

 

Ανάμεσα στα στεφάνια ήταν και το στεφάνι του Τραϊανού Δέλλα που έγραφε: «Πέτα ψηλά, άγγελέ μου, Τράι».

 

Το «παρών» στην Εξόδιο Ακολουθία, εκτός από την οικογένεια και τους συγγενείς, έδωσαν πολλοί επώνυμοι, μεταξύ των οποίων οι: Νόνη Δούνια, Δέσποινα Βανδή, Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Νικοπολίδης, Ντέμης Νικολαΐδης, Κώστας Κατσουράνης, Αντώνης Ρέμος, Υβόννη Μπόσνιακ, Ορθούλα Παπαδάκου, Χάρης Σιανίδης, Κέλλυ Κελεκίδου, Νίκος Κουρκούλης, Ελένη Πετρουλάκη, Ίλια Ίβιτς, Λάκης Γαβαλάς, Τρύφωνας Σαμαράς, Μάκης Τσέλιος, Αλέξανδρος Παρθένης, Βασίλειος Κωστέτσος, Μαρί Κωνσταντάτου.

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα
Γωγώ Μαστροκώστα
Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα
Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα
Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα Τραϊανός Δέλλας
Τραϊανός και Βικτώρια Δέλλα
Η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα
Φώφη Μαστροκώστα Μαρία Καλάβρια
Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα Ελένη Μπούση
Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα Χάρης Σιανίδης
Ντέμης Νικολαΐδης Κώστας Κατσουράνης
Μάκης Τσέλιος
Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα Δέσποινα Βανδή
Λάκης Γαβαλάς
Ορθούλα Παπαδάκου
Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα Τρύφωνας Σαμαράς
Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα Αντώνης Ρέμος Υβόννη Μπόσνιακ
