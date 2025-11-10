Σοφία Μουτίδου κατά τηλεοπτικών εκπομπών: «Έχουν διάθεση να με φάνε ζωντανή»

Καταγγέλλοντας τις τηλεοπτικές εκπομπές πως «έχουν διάθεση να την φάνε ζωντανή», η Σοφία Μουτίδου κοινοποίησε βίντεο στο προσωπικό της κανάλι στο YouTube, αναφερόμενη στο περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο.

Η Σοφία Μουτίδου μίλησε για την αντιμετώπισή της από τις τηλεοπτικές εκπομπές για το περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο στην εκπομπή Real View, κάνοντας λόγο για τη δύναμη διαμόρφωσης της κοινής γνώμης που «έζησε καλά στο πετσί της».

Σημειώνεται πως πλήθος εκπομπών, έδειξαν το απόσπασμα από την εκπομπή Real View, στο οποίο η Σοφία Μουτίδου θέλοντας να δώσει απάντηση στο περιστατικό αποχώρησης του ηθοποιού, τον χαρακτήρισε άνθρωπο με «ψιλοασταθή κλινική εικόνα».

«Τα πράγματα έχουν πολλές αναγνώσεις. Τα media στρέφονται προς την ανάγνωση που τους είναι πιο ωφέλιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια και συνέχισε: «Έχω αρνητικό μέλι για τις εκπομπές. Τραβιούνται για να με τσιμπήσουν. Έχουν μια διάθεση να με φάνε ζωντανή. Αυτό είναι δικό τους θέμα δεν μπορώ να παρέμβω στις εκπομπές»

Κατηγορώντας τις εκπομπές πως φώτισαν μόνο μια πλευρά του γεγονότος με αποτέλεσμα ο κόσμος να στρέφεται εναντίον της, η Σοφία Μουτίδου ανέφερε: «Ως γυναίκα δέχθηκα μια επίθεση για τη συμπεριφορά μου, ότι ήμουν αγενής και προκλητική. Πουθενά δεν αναφέρθηκε η συμπεριφορά του άλλου μέρους».