Το Σόι Σου: Γυρίστηκε το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν - Πότε θα το δούμε

Το «Σόι Σου», η αγαπημένη κωμική σειρά μικρών και μεγάλων επιστρέφει στις οθόνες μας με νέα επεισόδια στην νέα τηλεοπτική σεζόν του ALPHA, όπου και την γνωρίσαμε.

Η σειρά που σημείωνε τρελά νούμερα όποτε έπαιζε σε επανάληψη και ήταν πολυαγαπημένη συνήθεια, μετά από 6 χρόνια απουσίας και πάνω που είχαμε εγκαταλείψει κάθε ελπίδα για νέο κύκλο επεισοδίων, επιστρέφει με 60 επεισόδια που μάλλον θα προβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα.

Ο Ηλίας Μελέτης και η Βάσω Λασκαράκη συναντήθηκαν ξανά ως τηλεοπτικό ζευγάρι για τον 6ο κύκλο της κωμικής σειράς στα γυρίσματα του πρώτου επεισοδίου και μοιράστηκαν την στιγμή με βίντεο και φωτογραφίες στα social media.

Η υπόθεση του νέου κύκλου ξεκινάει όπου ακριβώς μας είχε αφήσει πριν από 6 χρόνια. Ο Σάββας με τη Λυδία ζουν στη Θεσσαλονίκη ενώ τα παιδιά τους έχουν πια μεγαλώσει και σπουδάζουν. Στη συμπρωτεύουσα έχουν μετακομίσει και οι υπόλοιποι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι.

To Σόι Σου: Οι ηθοποιοί που παίζουν

Στο πρωταγωνιστικό καστ θα δούμε ξανά όλους τους ηθοποιούς που έπαιζαν στο φινάλε του 5ου κύκλου όπως: την Μίρκα Παπακωνσταντίνου, τον Παύλο Ορκόπουλο, την Ρένια Λουιζίδου και τον Γιώργο Γιαννόπουλο, ενώ θα προστεθούν και νέοι ρόλοι. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει και πάλι ο Σταμάτης Πατρώνης.

Όσον αφορά το πότε θα απολαύσουμε την πρεμιέρα της σειράς, σύμφωνα με απάντηση του καναλιού «Όλα είναι ανοιχτά!» αφού σύμφωνα με το αρχικό πλάνο είχε προγραμματιστεί για το β’ μισό της σεζόν, τον Φεβρουάριο του 2026, όμως αν οι ανάγκες του προγράμματος είναι τέτοιες δεν αποκλείεται το «Σόι» να βγει στον αέρα ακόμη και μέσα στον Οκτώβρη.