Το Σόι Σου: Πότε είναι το επόμενο επεισόδιο

Πρεμιέρα έκανε ο έκτος κύκλος της επιτυχημένης σειράς Το Σόι Σου, το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στον Alpha με διπλό επεισόδιο.

Οι περιπέτειες των Τριανταφύλλου και Χαμπέων επιστρέφουν στις τηλεοπτικές οθόνες με τους πρωταγωνιστές να είναι έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές.

Το επόμενο επεισόδιο θα προβληθεί το βράδυ της επόμενης Παρασκευής (07/11) στις 20:00.

Στους ρόλους τους θα δούμε να επιστρέφουν όλοι οι ηθοποιοί που αγαπήθηκαν από το κοινό και έπαιζαν στη σειρά στον τελευταίο κύκλο της το 2019.

Αναλυτικότερα στην κωμική σειρά πρωταγωνιστούν οι: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Ευθύμης Ζησάκης, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης,Γωγώ Καρτσάνα.