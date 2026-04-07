Σούπερ Ήρωες: Τι τηλεθέαση σημείωσε το πρώτο επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1

Πρεμιέρα χθες, Μεγάλη Δευτέρα (6/4) για τη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, Σούπερ Ήρωες με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο που έδωσε τη μάχη της τηλεθέασης απέναντι από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των άλλων σταθμών, καθώς επίσης το «Να Μ' αγαπάς» του Alpha, αλλά και τον Αδύναμο Κρίκο του Open.

Οι Σούπερ Ήρωες συγκέντρωσαν στο δυναμικό κοινό μέσο όρο 10,9%, ενώ στο γενικό σύνολο είχαν 10,3%.

Την ίδια στιγμή το Να Μ'αγαπάς σημείωσε μέσο όρο 13,6% στο δυναμικό κοινό και 21,4% στο γενικό σύνολο, ενώ ο Αδύναμος Κρίκος 5,2% και 3,8% αντίστοιχα.

Από κει και πέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega σημείωσε 14,7% στο δυναμικό κοινό και 15,9% στο γενικό σύνολο, του Star 11,6% και 11,5% και του ΣΚΑΪ 10,2% και 10,7% αντίστοιχα.