Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Πρεμιέρα με πρωτιά στην τηλεθέαση και αποθέωση για την Τρικαλιώτη - «Το ζει»

Πρεμιέρα χθες Δευτέρα (22/9) για «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με τη νέα σειρά του Alpha να κερδίζει το κοινό, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα τηλεθέασης αφού ήρθε πρώτο, αλλά και από τα κολακευτικά σχόλια στο X τόσο για το καστ όσο και για την εικόνα και τη σκηνοθεσία.

Ένα ακόμα στοιχείο της σειράς που άρεσε σε πολλούς τηλεθεατές είναι το γεγονός ότι η σειρά ακολουθεί πιστά το ομώνυμο βιβλίο της Λένας Μαντά.

Τις εντυπώσεις, όμως, έκλεψε η Πέγκυ Τρικαλιώτη, η οποία υποδφύεται την Θοδώρα, μιας γυναίκα που στα ξαφνικά χάνει τον σύζυγό της και μένει μόνη της με τις πέντε κόρες τους.

Τα αποθεωτικά σχόλια για την ερμηνεία της Πέγκυς Τρικαλιώτη έπεσαν «βροχή» στο X και στη συνέχεια μπορείτε να πάρετε μια μικρή γεύση.

Η Πέγκυ Τρικαλιώτη είναι απ' τις ηθοποιούς που μιλούν με το βλέμμα!

Πάντα πολύ εκφραστική!#ToSpitiDiplaStoPotami — Στρουμφίτα Με Στυλ! (@trelamekordela) September 22, 2025

Τι ομορφη σειρά τι φοβερές εικόνες Πεγκυ τρικαλιωτη είσαι ηθοποιαρα respect η σειρά που φέτος θα μας καθηλώσει #ToSpitiDiplaStoPotami — ioannagaugiotaki (@ioannagaugiota2) September 22, 2025

#ToSpitiDiplaStoPotami Πεγκυ Τρικαλιωτη πόσο ηθοποιαρα! συναίσθημα ακόμα και στις παύσεις! — Theatre Lover🎭❤️♉️ (@AggelinaKa71844) September 22, 2025

Παιδιά πόσο συγκλονιστική η Πεγκυ Τρικαλιωτη σε αυτή την σκηνή;Πάντα όταν τσαλακωνεται λίγο περισσότερο δίνει ΕΡΜΗΝΕΙΑΡΕΣ 😪👏#ToSpitiDiplaStoPotami — Ελληνικές σειρές (@EllenikesSeires) September 22, 2025

Το ότι έχω βουρκώσει με την ερμηνεια της Τρικαλιώτη είναι νορμάλ;

Η γυναίκα ΤΟ ΖΕΙ!



ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ.#tospitidiplastopotami — Στρουμφίτα Με Στυλ! (@trelamekordela) September 22, 2025

Η Τρικαλιωτη προς το παρον που ακομα δεν εχουμε δει ολο το καστ βλεπετε οτι σηκωνει πανω της το εργο. Χωρις να θελω να μειωσω τους αλλους. Εχει αυτο το κατι αλλο ρε παιδι μου η γυναικα. #tospitidiplastopotami — 😈THANάSIMA+AGΝά😇: the 📺+🎶 ENCYCLOPAEDIA (@thanasima_agna) September 22, 2025

Συγκονιστικη Πεγκυ Τρικαλιωτη. Εξαιρετικος και ο Χρυσοστομου. #ToSpitiDiplaStoPotami — Panajotis Kostas (@elnotis) September 22, 2025

Μπράβο ρε Πέγκυ.

Το ελάχιστο κάνεις και αναβαθμίζεις ότι και αν βλέπουμε. #ToSpitiDiplaStoPotami — • I-Xasou • (@XrhstosVas) September 22, 2025

Εξαιρετική ηθοποιός η Πέγκυ Τρικαλιώτη!

Και η Ξυγκορου όμως έχει διανύσει χιλιόμετρα υποκριτικά από την εποχή που μας συστήθηκε στην Επιστροφή και έχει βελτιωθεί αρκετά. #ToSpitiDiplaStoPotami — Δημήτρης Πλ... (@tzimispla) September 22, 2025

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Πρεμιέρα με πρωτιά στην τηλεθέαση

Η σειρά του Alpha, όμως, δεν κέρδισε μόνο το X, αλλά και τους τηλεθεατές αφού κέρδισε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, ενώ για 0,1% έχασε την πρώτη θέση στο στο γενικό σύνολο.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» συγκέντρωσε 19,1% αφήνοντας αρκετά πίσω τη Γη της Ελιάςε που τερμάτισε δεύτερη με 11,2% και τη Φάρμα που βρέθηκε στην τρίτη θέση με 9,2%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, πρώτη ήρθε η «Γη της Ελιάς» με 18,4% και ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 18,3%, ενώ τρίτο ήρθε το Grand Hotel