Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Πρεμιέρα με πρωτιά στην τηλεθέαση και αποθέωση για την Τρικαλιώτη - «Το ζει»

Πρεμιέρα χθες Δευτέρα (22/9) για «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με τη νέα σειρά του Alpha να κερδίζει το κοινό, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα τηλεθέασης αφού ήρθε πρώτο, αλλά και από τα κολακευτικά σχόλια στο X τόσο για το καστ όσο και για την εικόνα και τη σκηνοθεσία.
Ένα ακόμα στοιχείο της σειράς που άρεσε σε πολλούς τηλεθεατές είναι το γεγονός ότι η σειρά ακολουθεί πιστά το ομώνυμο βιβλίο της Λένας Μαντά.
Τις εντυπώσεις, όμως, έκλεψε η Πέγκυ Τρικαλιώτη, η οποία υποδφύεται την Θοδώρα, μιας γυναίκα που στα ξαφνικά χάνει τον σύζυγό της και μένει μόνη της με τις πέντε κόρες τους.
Τα αποθεωτικά σχόλια για την ερμηνεία της Πέγκυς Τρικαλιώτη έπεσαν «βροχή» στο X και στη συνέχεια μπορείτε να πάρετε μια μικρή γεύση.
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Πρεμιέρα με πρωτιά στην τηλεθέαση
Η σειρά του Alpha, όμως, δεν κέρδισε μόνο το X, αλλά και τους τηλεθεατές αφού κέρδισε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, ενώ για 0,1% έχασε την πρώτη θέση στο στο γενικό σύνολο.
Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» συγκέντρωσε 19,1% αφήνοντας αρκετά πίσω τη Γη της Ελιάςε που τερμάτισε δεύτερη με 11,2% και τη Φάρμα που βρέθηκε στην τρίτη θέση με 9,2%.
Όσον αφορά το γενικό σύνολο, πρώτη ήρθε η «Γη της Ελιάς» με 18,4% και ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 18,3%, ενώ τρίτο ήρθε το Grand Hotel
