Σπύρος Παπαδόπουλος: Η «απαγορευμένη» ερώτηση για το «Στην υγειά μας» και η απάντηση που δεν περίμενε κανείς

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, σε μια από τις σπάνιες εξομολογήσεις του μπροστά στις κάμερες, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους για το τηλεοπτικό του παρελθόν, το παρόν, αλλά και το «αγκάθι» της τηλεθέασης. Ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής, μιλώντας στις ψυχαγωγικές εκπομπές, αναφέρθηκε στον λόγο που το «Στην υγειά μας ρε παιδιά» πέρασε στην ιστορία, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα σαββατόβραδα των Ελλήνων.

«Τι να σας πω, δεν ξέρω, εγώ δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Από ό,τι μου λέει ο κόσμος στο δρόμο, ναι, θα θέλανε να συνεχίσει η εκπομπή, τη ζητάνε, τους λείπει και τα λοιπά», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τη νοσταλγία του κοινού, ο Σπύρος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει γυρισμός. Η απόφασή του να ρίξει τίτλους τέλους ήταν συνειδητή και οφειλόταν σε έναν πολύ ανθρώπινο παράγοντα, την κόπωση.

«Όλα τα πράγματα έχουν αρχή, μέση και τέλος. Η εκπομπή σταμάτησε γιατί κουράστηκα. 18 χρόνια…», ανέφερε.

«Προσωπικά εμένα δεν με απασχόλησαν ποτέ τα νούμερα. Είναι άλλοι που κοιμούνται και ξυπνάνε με τα νούμερα. Εμένα δεν με αφορούν ποτέ. Ξέρω πρώτος εγώ αν είναι καλό αυτό που κάνω», είπε μεταξύ άλλων.



