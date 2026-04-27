Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με αφορμή ένα βίντεο της Κατερίνας Καινούργιου όπου είχε τραβήξει ένα πλάνο ξαπλωμένη με τη φουσκωμένη κοιλιά της και άλλο ένα με την κόρη της, Ξένια ξαπλωμένη πάνω της, ανέφερε πως αν έμενε πάλι έγκυος θα το έκανε και εκείνη.

Με την ευκαιρία δε η παρουσιάστρια του Happy Day διέψευσε δημοσιεύματα που υποστήριζαν πως είναι έγκυος.

«Νομίζω ότι αυτό το βίντεο ήταν συγκλονιστικό, αν είστε εγκυούλες να το κάνετε. Δηλαδή εγώ αν ξαναέμενα έγκυος γιατί δεν είμαι, διάβασα και κάτι δημοσιεύματα "έγκυος η Τσιμτσιλή"… Όχι παιδιά, δόξα τω Θεώ, σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια του τρίτου μας παιδιού. Αλλά αν ξαναέμενα ποτέ έγκυος, είναι μια ιδέα που θα ήθελα πολύ να την κάνω.

Οι εγκυούλες δηλαδή να τραβήξουν ένα πλάνο έτσι ξαπλωμένες με την κοιλίτσα και μετά με το μωράκι», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Και όμορφο και συγκινητικό και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή χωρίς να δείχνει το πρόσωπό της ή το πρόσωπο του μωρού, είναι πολύ τρυφερό. Και φλατ η κοιλιά… Άστα, εμείς έτσι δεν ήμασταν ούτε μετά από έναν χρόνο», σχολίασε η ίδια με διάθεση αυτοσαρκαρσμού.

«Τα παιδιά μου λένε "Μαμά, κάνατε gender reveal;". Αυτό, για την αποκάλυψη φύλου. Παιδιά, όταν εμείς ήμασταν σε εγκυμοσύνη, δεν ήταν ακόμα της μόδας. Αν τύχει, θα κάνω και gender reveal και τέτοιο βίντεο και απ’ όλα.

Το baby shower κάπως το ψιλοκάναμε. Δεν το λέγαμε baby shower. Έχουμε λόγους να ξανακάνουμε μωρό, να τα δοκιμάσουμε όλα», ανέφερε στο τέλος η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του συζύγου της παρουσιάστριας του Happy Day, Θέμη Σοφού, πριν από μερικές ημέρες στο Mega όπου είχε πει χαρακτηριστικά:

«Βλέπουμε με τη Σταματίνα ότι τα τρία μας παιδιά είναι αυτό το δώρο που μας χάρισε ο Θεός και προχωρούμε ενωμένοι και αγαπημένοι. Και εγώ και η Σταματίνα θα θέλαμε κι άλλα παιδιά. Ο Θεός αποφασίζει. Ό,τι έρθει, καλοδεχούμενο είναι».