Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γιώργο Μυλωνάκη: «Δίνει μια μάχη για τη ζωή του και η Τίνα μας είναι δίπλα του»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε και σήμερα (17/4) μέσα από το Happy Day στην Τίνα Μεσσαροπούλου, εξηγώντας πως είναι στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» μετά το σοβαρό εγκεφαλικό από ρήξη ανευρύσματος που υπέστη προχθές Τετάρτη (15/4) κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μάλιστα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να στείλει από τον αέρα του Happy Day και τις ευχές της στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ να ξεπεράσει σύντομα το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

«Η Τίνα ούτε σήμερα είναι μαζί μας. Είναι εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή στο πλευρό του άντρα της. Δίνει, όπως ξέρετε, μια μάχη για τη ζωή του και εμείς του ευχόμαστε να είναι σιδερένιος και σύντομα να ακούσουμε πολύ καλά νέα.

Αυτό θέλουμε εμείς και εσείς και φυσικά η Τίνα μας είναι εκεί δίπλα του, όπως θα έπρεπε να είναι».