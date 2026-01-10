Στάνκογλου: «Καθόλου δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο έρωτας, ίσα ίσα είμαι πάρα πολύ ανοιχτός»

Μιλώντας για την θέση που έχει ο έρωτας στη ζωή του, ο Γιάννης Στάνκογλου ξεκαθάρισε πως αυτό το κεφάλαιο δεν έχει κλείσει για εκείνον, καθώς εμφανίστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» το Σάββατο 10 Ιανουαρίου.

«Καθόλου δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο έρωτας. Ίσα ίσα είμαι πάρα πολύ ανοιχτός και μια χαρά, περνάω πολύ όμορφα. Μόνος από επιλογή νομίζω, δεν ξέρω, κάπου μπορεί να το είχα πει πριν 4-5 χρόνια, ίσως» , είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πως παρότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να ερωτευτεί, αυτό το συναίσθημα βιώνεται διαφορετικά σε κάθε ηλικία:

«Η αλήθεια είναι ότι περνάω πάρα πολύ όμορφα, ξέρεις, έτσι με τον τρόπο, με τον χρόνο τον οποίο έχω. Γιατί έχω χρόνο και για μένα και για τα παιδιά μου και για τη δουλειά μου. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και με βοηθάει. Μου δίνει λίγο περισσότερη ενέργεια, ας το πούμε έτσι, να αντέξω. Ο έρωτας αλλάζει με την ηλικία σίγουρα. Πιστεύω ότι αλλάζει. Δηλαδή αν θα ερωτευτώ ή αν μου συμβαίνει κάτι τέτοιο, σίγουρα είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο ζούσα στα 25 ή στα 30 ή στα 35. Σίγουρα», ανέφερε.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει ψύχραιμος έρωτας, αλλά εσύ τον κάνεις ψύχραιμο. Γιατί ξέρεις τι είναι ο έρωτας. Δηλαδή πιο μικρός, όταν δεν τον έχεις ζήσει, και τον ζεις μία, δύο… Το ‘χω πει δηλαδή, νομίζω ότι τόσες φορές ερωτευόμαστε. 3 άντε 4 το πολύ, νομίζω ότι λέω και πολύ, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει ερωτευτεί πέντε φορές, αλλά μιλάμε για τον πραγματικό έρωτα τώρα, όχι αυτό που ξέρεις, που λέμε τον ενθουσιασμό.»

«Το ότι γουστάρεις το σώμα του άλλου, το ότι γουστάρεις να κάνεις σεξ με τον άλλον, το ότι σου αρέσει ένα πράγμα μόνο στον άλλον. Μιλάμε αυτό που ολοκληρώνεσαι, ας το πούμε έτσι, σαν άνθρωπος με τον άλλον. Δεν νομίζω ότι σου συμβαίνει πολύ συχνά στη ζωή. Και μεγαλώνοντας και έχοντας ζήσει τουλάχιστον εγώ αρκετά όμορφα τουλάχιστον με τον έρωτα, είμαι λίγο πιο… όχι επιφυλακτικός, αλλά ξέρω τι θέλω, κρίνω κιόλας εμένα τον ίδιο, πώς ήμουν τότε, πώς είμαι τώρα και προσπαθώ», δήλωσε καταληκτικά.