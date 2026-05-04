Στο χιλιοστό: Τι ώρα προβάλλεται απόψε το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ

Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στο Grexit; Τι συνέβη πραγματικά πίσω από τις κλειστές πόρτες των διαπραγματεύσεων; Ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων «Στο Χιλιοστό», βασισμένη στο best seller των δημοσιογράφων Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτώριας Δενδρινού, «Η Τελευταία Μπλόφα».

Με ρυθμό πολιτικού θρίλερ, το ντοκιμαντέρ ανασυνθέτει το χρονικό της κρίσης του 2015. Δέκα χρόνια μετά, οι πρωταγωνιστές σπάνε τη σιωπή τους, πολιτικοί (Ν. Παππάς, Ε. Τσακαλώτος, Γ. Βαρουφάκης), ευρωπαίοι αξιωματούχοι (Γ. Ντάισελμπλουμ, Τ. Βίζερ) και τεχνοκράτες μιλούν για πρώτη φορά.

Τηλεφωνήματα με τον Πούτιν, συγκρούσεις με τη Μέρκελ και το καλά φυλαγμένο σχέδιο των δανειστών για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.

Το πρώτο επεισόδιο εστιάζει στην εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015. Παρακολουθούμε την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα, την πρώτη επεισοδιακή συνάντηση Βαρουφάκη - Ντάισελμπλουμ στην Αθήνα και την αρχή μιας διαπραγμάτευσης που κράτησε την Ευρώπη σε αναμμένα κάρβουνα.