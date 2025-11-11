Σε εξέλιξη είναι τα γυρίσματα για το επετειακό επεισόδιο της θρυλικής σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη «Στο Παρά Πέντε».

Περίπου 20 χρόνια μετά η θρυλική παρέα έχει επανενωθεί για «ένα σόου με αναμνήσεις, συνεντεύξεις, απαντήσεις θεατών και κάποιες νέες σκηνές», όπως έχει περιγράψει ο δημιουργός του.

Τα πλάνα που δημοσιεύονται μέσα από τα social media για τη σειρά προκαλούν συγκίνηση στους φανατικούς τηλεθεατές, αφού η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης) μοιράζονται ακόμα την ίδια αγάπη και τον ίδιο ενθουσιασμό για αυτή τη δουλειά.

Το backstage βίντεο από τα γυρίσματα του «Παρά Πέντε»

Στα backstage πλάνα που δημοσίευσε το Mega από τα γυρίσματα οι αγκαλιές και τα χαμόγελα και η νοσταλγία έχουν τον κύριο λόγο.

Τα γυρίσματα στη «βίλα της Ντάλιας»

Τις προηγούμενες ώρες, ο Αργύρης Αγγέλου και ο Μιχάλης Μαρίνος είχαν μοιραστεί βίντεο με πλάνα από τα γυρίσματα στη «βίλα της Ντάλιας.

Τι έχει αποκαλύψει ο Γιώργος Καπουτζίδης για το επετειακό επεισόδιο

Ο Γιώργος Καπουτζίδης σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου είχε δηλώσει για την επιστροφή της σειράς: «Μου είπαν ότι το πρώτο βράδυ που κυκλοφόρησε το trailer για το 50ο επεισόδιο του Παρά Πέντε έφτασαν 15.000 mails στο MEGA από προτάσεις τηλεθεατών. Εμείς θα μαζέψουμε τις ιδέες και πάνω σε αυτές θα πατήσουμε.

Θα ενταχθούν σε ένα show με αναμνήσεις, συνεντεύξεις, τις απαντήσεις των θεατών και κάποιες νέες σκηνές. Είναι διαφορετικό να γράφεις το Παρά Πέντε στα 53 σου απ’ ό,τι στα 33 σου. Είμαι άλλος άνθρωπος πια και γράφω τελείως διαφορετικά».

Στην ίδια συνέντευξη, ο σεναριογράφος και ηθοποιός, επίσης, ανέφερε για τους ρόλους του Γεράσιμου «Δεν θα υπάρξουν οι ρόλοι του Γεράσιμου Μιχελή και της Πόπης Χριστοδούλου στο επετειακό επεισόδιο, ούτε θα αντικατασταθούν. Θα δείτε μόνο τους 5 πρωταγωνιστές σε νέες σκηνές. Όσοι είμαστε εν ζωή θα θυμηθούμε όσους “έφυγαν” και θα μοιραστούμε τις ιστορίες μας. Θα παίξουμε με τι θα γινόταν αν ζούσαν σε εκείνη ή την άλλη εποχή. Δεν είναι η συνέχεια της ιστορίας».

Η Ντάλια επιστρέφει εξελιγμένη λέει η Σμαράγδα Καρύδη

Λίγες ημέρες πριν, η Σμαράγδα Καρύδη είχε επαναλάβει τα λεγόμενα του σεναριογράφου της σειράς ως προς το περιεχόμενο που θα δούμε στο επετειακό και είχε δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο της Ντάλιας. «Θα είναι ένα μεγάλο επετειακό επεισόδιο, με backstage υλικό, συνεντεύξεις και στιγμές που δεν είχαμε πει τότε. Έφτιαξα ξανά την περούκα της Ντάλιας, θα την ξαναφορέσω και μόνο αυτό με συγκίνησε πολύ», έλεγε.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι το reunion του καστ ήταν σαν συνάντηση παλιών φίλων.«Είναι σαν να βλέπω μια παρέα από το σχολείο. Δε θεωρώ ότι αλλάξαμε, απλώς μεγαλώσαμε. Η Ντάλια είναι ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι της ζωής μου. Θα τη δούμε εξελιγμένη, αλλά πάντα πιστή στο πνεύμα της», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, οι περισσότεροι από τους ηθοποιούς διατηρούν στενή σχέση μέχρι σήμερα: «Οι τρεις από εμάς έχουμε σπίτι στην Αίγινα και βρισκόμαστε εκεί τα καλοκαίρια. Μπορεί να μη μιλάμε καθημερινά, αλλά όταν συναντιόμαστε είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα».