Μία ανάσα πριν απολαύσουμε το πολυαναμενόμενο επετειακό επεισόδιο για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την πρώτη προβολή του «Παρά Πέντε» στη μικρή οθόνη, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν αδημοσίευτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τον λογαριασμό της σειράς στα social media.

Συγκεκριμένα μέσα από τον επίσημο λογαριασμό που έχει φτιαχτεί για την επιστροφή του «Παρά Πέντε» στο Instagram, αναρτήθηκαν φωτογραφίες που μαρτυρούν το ευχάριστο κλίμα που επικρατούσε στα γυρίσματα της σειράς που όλοι αγαπήσαμε.

Με λεζάντα «20 χρόνια μετά… και ξεθάψαμε υλικό που δεν έχει δει κανείς. Βρείτε που και πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία Ποιος θυμάται; Ποιος μαντεύει; Σχόλια από κάτω…», φωτογραφίες με τη Σμαράγδα Καρύδη, τη Ζέτα Μακρυπούλια, την Αγγελική Λάμπρου και τον Γιώργο Καπουτζίδη ήρθαν στο φως και μετέφεραν τη νοσταλγία από την εποχή των γυρισμάτων 20 χρόνια πριν.

Όπως έχει αποκαλυφθεί, κοντά στα Χριστούγεννα θα απολαύσουμε ένα μακροσκελές επετειακό επεισόδιο του Παρά Πέντε που θα περιλαμβάνει backstage, συνεντεύξεις, ιστορίες που δεν ξέραμε αλλά και καινούργιες σκηνές με σχεδόν όλους τους παλιούς πρωταγωνιστές.