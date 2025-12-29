Στο Παρά Πέντε: Επιστρέφει με διπλά επεισόδια στο Mega - Οι ημέρες και η ώρα προβολής

Το «Παρά Πέντε» επιστρέφει από σήμερα Δευτέρα (29/12) στην prime time ζώνη του Mega και έτσι οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν για μια ακόμα φορά τις περιπέτειες των 5 (Ντάλιας, Ζουμπουλίας, Αγγέλας, Σπύρου και Φώτη) από την αρχή.

Διαβάστε επίσης - Στο Παρά Πέντε: «Κόβεται το σεξ;» - 10 επικές ατάκες που έγιναν σλόγκαν

Η αγαπημένη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, η οποία παρά τις αμέτρητες φορές που έχει παίξει σε επανάληψη όλα αυτά τα χρόνια εξακολουθεί να σημειώνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης, θα προβάλλεται κάθε βράδυ στις 21.00 και μάλιστα, με διπλό επεισόδιο.

Σήμερα δε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Mega θα προβληθούν τα τρία πρώτα επεισόδια της σειράς, ενώ στις 24.00 θα προβληθούν οι Απαράδεκτοι.

Υπενθυμίζεται ότι μεθαύριο Τετάρτη 31/12 - Παραμονή Πρωτοχρονιάς - στις 21.00 θα προβληθεί και πάλι το reunion για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς που παρακολουθήσαμε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και το οποίο σάρωσε σε τηλεθέαση.