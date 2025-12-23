Οι ατάκες ήταν αναμφίβολα ένα από τα στοιχεία που αγαπήσαμε στο Παρά Πέντε και ο Γιώργος Καπουτζίδης φρόντισε να μας τις χαρίσει απλόχερα με κάποιους χαρακτήρες, μάλιστα, να μην τους προλαβαίνουμε, αφού κατόρθωναν πάντα να πετάξουν σε ανύποπτο χρόνο μία ακόμα επική ατάκα.

Λίγο πριν το πολυαναμενόμενο reunion για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς που θα προβληθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21.00 στο Mega, ας θυμηθούμε 10 ατάκες που όχι μόνο μας έκαναν να γελάσουμε με την καρδιά μας, αλλά που έγιναν σλόγκαν και ενίοτε τις χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας.

Ζουμπουλία: Ιιιιιιιιιιιιιιιι

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου δεν χρειαζόταν καν να πει μια λέξη, αρκούσε ένα «Ιιιιιιιι» και αμέσως καταλάβαινες ποια ήταν και ας μην κοιτούσες την οθόνη.

Ήδη από την Α' προβολή της σειράς η ατάκα ξεχώρισε και έμεινε, δίνοντας σταθερά το παρών και στα social media.

Θεοπούλα: Κόβεται το σεξ;

Ίσως η πιο διάσημη ατάκα της Θεοπούλας, η οποία σαν χαρακτήρας μας έδωσε αρκετές απολαυστικές ατάκες σε όλη τη σειρά, αλλά αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε, η ατάκα περί σεξ θα κέρδιζε ξεκάθαρα.

Μέχρι και σε ανεπίσημο remix του τραγουδιού «Sex» της Έλλης Κοκκίνου που τότε είχε μόλις κυκλοφορήσει, «τρύπωσε» η φωνή της Θεοπούλας δίνοντας άλλο αέρα στο τραγούδι.

Αμαλία: Ε, ρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν

Η επιχείρηση απελευθέρωσης της Ζουμπουλίας από το νοσοκομείο ολοκληρώνεται με επιτυχία και με μια Αμαλία να δουλεύει τους κακούς μπροστά στα μούτρα τους και να τους απειλεί με μηννννύσεις.

Αυτή και αν ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες που έγιναν σλόγκαν κατευθείαν.

Σπύρος: Θεοπούλα, τι έκανες στο Παρίσι; - Θραύση

Η γιαγιά Σοφία και η Θεοπούλα πήγαν στο Παρίσι για να ξεσκάσουν και η πρώτη δείχνει στον «Σπυράκο» της φωτογραφίες από τα καμπαρέ που πήγαν, αλλά και από το φλερτ της Θεοπούλας με τον Ζαν Πιερ.

Όταν εκείνος τη ρωτάει τι έκανε στο Παρίσι, ήταν σαν να πήγαινε γυρεύοντας για την απάντηση που πήρε.

Ζουμπουλία: How bo u bo;

Η παρέα βρίσκεται σε αποστολή στη Μύκονο και η Ζουμπουλία αναγκάζεται να εμφανιστεί στη θέση της Ντάλιας σε μια κοινωνική εκδήλωση παλιάς συμμαθήτριάς της.

Ωστόσο, εκεί καλείται να μιλάει αγγλικά και παρά τα ταχύρρυθμα του Αλέξη, μπερδεύει τα d με τα b και το αποτέλεσμα ξεκαρδιστικό.

Θεοπούλα: Εμείς σε χειροκροτούμε - Όρθια

Η γιαγιά Σοφία και ο Σπύρος τσακώνονται επειδή εκείνη και η Θεοπούλα ανακατεύονται στις έρευνες των 5 και όταν εκείνος της λέει μήπως να της πει και «ευχαριστώ», η Θεοπούλα επεμβαίνει και η συζήτηση αποκτά άλλο νόημα.

Μέχρι και για τις εξωσυζυγικές περιπέτειες της Θεοπούλας πριν από πολλά πολλά χρόνια μαθαίνουμε με όλους στο τραπέζι να μένουν άφωνοι.

Θεία: Η Βίσση πόσο είναι;

Η Ζουμπουλία έχει γυρίσει στο χωριό και οι συγχωριανές της τη ρωτάνε πράγματα για την πρωτεύουσα, εκτός από μία, η οποία λυσσάει να μάθει πόσων ετών είναι η Βίσση. Ο τρόπος δε που καταλήγει στην απάντηση επικός αφού δείχνει να ακούει μόνο ό,τι τη συμφέρει.

Μέχρι και η ίδια η Άννα Βίσση έχει τρολάρει την ατάκα σε βίντεο στα social media όπου έκανε τη συγκεκριμένη ερώτηση στην καλή της φίλη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, με τη «Ζουμπουλία» να μην μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια της.

Ντάλια: Ποιά είσαι στα αλήθεια, Γκουνάντα;

Οι 5 καταλήγουν στο αστυνομικό τμήμα και όλοι ανησυχούν για το θα απογίνουν εκτός από την Ντάλια, η οποία έχει τη λύση στην τσάντα της: «πλαστές ταυτότητες».

Επειδή είναι η μόνη που περίπου θα πείσει τον Αστυνόμο ότι μπορεί να λέει και την αλήθεια, φροντίζει να το τερματίσει γυρνώντας στη μεριά της Ζουμπουλίας και ρωτώντας τη με πολύ ψαρωτικό ύφος ποιά είναι στην πραγματικότητα.

Αμαλία: Βιργινία, δεν είσαι σωστή συνάδελφος

Η Αμαλία περιγράφει στον Σπύρο όσα τραβάει από τη συνάδελφό της, τη Βιργινία, η οποία είναι πρώτο όνομα στα μπουζούκια και πώς αποφάσισε να της κάνει τη... μούρη κρέας.

Με την ατάκα που της είπε, βέβαια, μάλλον και εμείς με τη σειρά μας θα συμφωνήσουμε με την γκριμάτσα του Σπύρου.

Φρίντα: Η Παπαρίζου πόσο είχε κάνει;

Η Φρίντα αποκαλύπτει στον αέρα του ΤηλεΒόα όλη την ιστορία για την άτυχη Ελευθερία Ασλάνογλου και η τηλεθέαση χτυπάει κόκκινο.

Όπως ήταν φυσικό, την επομένη τσεκάρει τα νούμερα τηλεθέασης και μόνο με τη Number One Έλενα Παπαρίζου θα καταδεχόταν να συγκριθεί.