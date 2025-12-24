Στο Παρά Πέντε: «Σάρωσε» σε τηλεθέαση το επετειακό επεισόδιο – Τα νούμερα που έκανε

Σάρωσε σε τηλεθέαση το reunion της εμβληματικής σειράς «Στο Παρά Πέντε», καθώς το κοινό περίμενε με ανυπομονησία να δει τους πέντε φίλους ξανά μαζί.
Πιο αναλυτικά, το Παρά Πέντε βρισκόταν ψηλά καθ' όλη τη διάρεκια της προβολής του reunion, ενώ στο δυναμικό κοινό συγκέντρωσε 47,4%, ενώ στο γενικό σύνολο έκανε 41,4%.
- Πέθανε η Σύλβα Ακρίτα, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης της
- Στο Παρά Πέντε: Συγκίνηση στο X για το μεγάλο reunion - «Είναι τα νιάτα μας»
- Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τα Χριστούγεννα: Οι συχνότητες σε μετρό, τραμ και λεωφορεία
- Μπλόκα αγροτών: Με χαμηλές ταχύτητες τα αυτοκίνητα – Από παρακαμπτηρίους η κυκλοφορία στη Νίκαια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.