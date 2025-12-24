Στο Παρά Πέντε: «Σάρωσε» σε τηλεθέαση το επετειακό επεισόδιο – Τα νούμερα που έκανε

Σάρωσε σε τηλεθέαση το reunion της εμβληματικής σειράς «Στο Παρά Πέντε», καθώς το κοινό περίμενε με ανυπομονησία να δει τους πέντε φίλους ξανά μαζί.

Πιο αναλυτικά, το Παρά Πέντε βρισκόταν ψηλά καθ' όλη τη διάρεκια της προβολής του reunion, ενώ στο δυναμικό κοινό συγκέντρωσε 47,4%, ενώ στο γενικό σύνολο έκανε 41,4%.