Στο Παρά Πέντε: Συγκίνηση στο X για το μεγάλο reunion - «Είναι τα νιάτα μας»

Το πολυαναμενόμενο reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε» επέστρεψε στις οθόνες μας. Ήδη πριν ολοκληρωθεί το επεισόδιο οι χρήστες του X, έχουν αποθεώσει τόσο τους ηθοποιούς όσο και την πρωτοβουλία την στιγμή που θυμούνται παλιές σκηνές.

«Παίζουν όπως 20 χρόνια πριν», «Η παιδική μου ηλικία, τα νιάτα μας», «Είναι τόσο δυνατή πεντάδα», είναι κάποι από τα εκατοντάδες σχόλια που έκαναν την εμφάνιση τους στο διαδίκτυο από τα πρώτα λεπτά προβολής.

Παίζουν όλοι σαν να μην πέρασε μια μέρα!! Απίστευτο! #StoParaPente20 pic.twitter.com/Dl1tPlsHmp — Papahlia (@papahlia) December 23, 2025

Τα νιάτα μας ❤❤❤

Κάθε Δευτέρα, στις 10 το βράδυ....μαζευόμασταν σαν τα ποντίκια, μέσα στα σπίτια μας, μή κ χάσουμε λίγο από την έναρξη της καλύτερη σειράς που γράφτηκε ποτέ!!!#stoparapente20 #stoparapente pic.twitter.com/2Eptb1MreH — ΣΟΡΑΓΙΑ 🎯 (@bani1300) December 23, 2025

Αυτό που πάλι δέθηκαν πάλι λένε ο καθένας τα δικά του είναι τόσο αυτή η πεντάδα 😂😍#stoparapente20 pic.twitter.com/l2z01aKOYT — 👑🍊 Χρύσα Δριτσέλη -29/05/24🏹 (@chrisadritseli) December 23, 2025

Η πιο άρτια κωμωδία από όλες τις απόψεις. Χαρακτήρες που αγαπήσαμε και θα αγαπάμε για πάντα. Πόσο συγκινητικό να τους βλέπουμε ξανά μαζί μετά από τόσα χρόνια.♥️#StoParaPente20 pic.twitter.com/qZCJ1OEuK5 — Agapi🥀 (@Agapi_tl) December 23, 2025

Mega αποψε στα αλλα καναλια pic.twitter.com/QCeRkStDTI — Το AlterEgo της Ντένης (@helluvahope) December 23, 2025

Ανάμεσα στα σχόλια γεμάτα χαρά, και χιούμορ οι χρήστες δεν δίστασαν να θυμηθούν και τους ήρωες που έφυγαν από τη ζωή και αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για τη σειρά. Η γιαγιά Σοφία, ο Τύπος με τα μαύρα, η Ρίτσα, είναι κάποιοι από τους χαρακτήρες που αγαπήθηκαν.