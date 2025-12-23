Στο Παρά Πέντε: Συγκίνηση στο X για το μεγάλο reunion - «Είναι τα νιάτα μας»

Μενού

To reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε» επέστρεψε και ήδη από τα πρώτα λεπτά προβολής αποθεώθηκε από τους χρήστες του Χ.

παρά πέντε
«Στο Παρά Πέντε» | X
Το πολυαναμενόμενο reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε» επέστρεψε στις οθόνες μας. Ήδη πριν ολοκληρωθεί το επεισόδιο οι χρήστες του X, έχουν αποθεώσει τόσο τους ηθοποιούς όσο και την πρωτοβουλία την στιγμή που θυμούνται παλιές σκηνές.

 «Παίζουν όπως 20 χρόνια πριν», «Η παιδική μου ηλικία, τα νιάτα μας», «Είναι τόσο δυνατή πεντάδα», είναι κάποι από τα εκατοντάδες σχόλια που έκαναν την εμφάνιση τους στο διαδίκτυο από τα πρώτα λεπτά προβολής. 

Ανάμεσα στα σχόλια γεμάτα χαρά, και χιούμορ οι χρήστες δεν δίστασαν να θυμηθούν και τους ήρωες που έφυγαν από τη ζωή και αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για τη σειρά. Η γιαγιά Σοφία, ο Τύπος με τα μαύρα, η Ρίτσα, είναι κάποιοι από τους χαρακτήρες που αγαπήθηκαν.

 

