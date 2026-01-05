Stranger Things: Το μεγάλο πρόβλημα με το φινάλε - Περιέχει spoilers

Η μακροχρόνια, τεράστια επιτυχία του Netflix «Stranger Things» ολοκληρώθηκε με το επεισόδιο «The Rightside Up», το οποίο δίνει ένα συναισθηματικό τέλος στη σειρά, κλείνοντας οριστικά την ιστορία. Ωστόσο, η τελική μάχη προκάλεσε κριτική αλλά και χλευασμό από μερίδα των fans. Ποιο ήταν το κύριο πρόβλημα που εντόπισαν;

Ποιο είναι το πρόβλημα με το φινάλε του Stranger Things; - Προσοχή spoilers

Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, ο Βέκνα ελέγχει το Mind Flayer και αντιμετωπίζει όλη την παρέα, μέχρι να εμφανιστεί η Eleven και να του δώσει το τελικό χτύπημα.

Αν και δεν είναι κακή σκηνή, αδικείται αρκετά λόγω τοποθεσίας που διαδραματίζεται η μάχη. Στο άγονο, γεμάτο ψηφιακά εφέ τοπίο της Αβύσσου, οι κινήσεις μοιάζουν να γίνονται στον αέρα και η μάχη χάνεται μέσα στο κενό κίτρινο σκηνικό. Ο ουρανός, η άμμος και οι βράχοι περιβάλλουν τους ήρωες και το αποτέλεσμα δείχνει υπερβολικά αφηρημένο προκαλώντας τον χλευασμό αρκετών φαν.

when you turn on the fake background setting in a zoom call pic.twitter.com/CO6wUMpcnw — Hazel ✶⋆.˚ (@y0usaidyes) January 3, 2026

$400 million dollars for the finale to look like this pic.twitter.com/TbtACoxuzu — Endymion (@EndymionYT) January 1, 2026

Το περιβάλλον που βλέπουμε στην οθόνη είναι απροσδόκητα βαρετό και άδειο, δεν ανταποκρίνεται στο Upside Down, δεν διαθέτει τη μοναδική αίσθηση του μυστηρίου και της απειλής και σίγουρα δεν στέκεται αντάξια του κόσμου που έχτισε το Stranger Things.

Η απουσία των Demogorgons από τη μάχη

Όταν οι αδελφοί Ντάφερ ρωτήθηκαν γιατί δεν εμφανίστηκαν demogorgons για να βοηθήσουν τον Βέκνα στην τελική μάχη δήλωσαν:

«Ο Βέκνα δεν περίμενε ποτέ μια τέτοια αιφνιδιαστική επίθεση στην ίδια του την έδρα. Ούτε στο εκατομμύριο χρόνια δεν θα το φανταζόταν. Είναι κάπου εκεί γύρω».

Η απάντηση προκάλεσε απογοήτευση, όμως φαίνεται πως οι Ντάφερ ήθελαν μια «καθαρή» μάχη ανάμεσα στην παρέα και το Mind Flayer.

«Συζητήσαμε προφανώς το ενδεχόμενο να υπάρχει και μάχη με demogorgons παράλληλα με τη μάχη του Mind Flayer, αλλά μας φάνηκε πιο σωστό το εξής: γιατί να χρειάζεται τα demos, όταν το Mind Flayer είναι αυτό το τεράστιο πλάσμα που μπορεί να τους επιτεθεί μόνο του; Δεν χρειάζεται τον μικρό στρατό από τα «μυρμήγκια» του. Θα το χειριστεί ο ίδιος».