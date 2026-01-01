Stranger Things: Ο κανόνας που παραβίασαν οι δημιουργοί για να αποκαλύψουν το Upside Down

Οι δημιουργοί του Stranger Things χρειάστηκε να παρεκκλίνουν από έναν από τους δικούς τους κανόνες προκειμένου να προχωρήσουν σε μια μεγάλη αποκάλυψη στον Τόμο 2 της πέμπτης σεζόν. (Προσοχή ακολουθούν Spoilers!)

Τα νέα επεισόδια περιλαμβάνουν καθοριστικές στιγμές για τους χαρακτήρες: από τη μία ο Γουίλ αποκαλύπτει ότι είναι gay στους φίλους και την οικογένειά του και από την άλλη η σχέση της Νάνσυ και του Τζόναθαν τελειώνει επίσημα.

Το Upside Down έβγαλε επιτέλους νόημα

Ωστόσο, η μεγαλύτερη αποκάλυψη απ’ όλες ήταν το γεγονός ότι επιτέλους τόσο οι χαρακτήρες όσο και εμείς οι τηλεθεατές καταλάβαμε τι ακριβώς είναι το Upside Down.

Όταν ο Ντάστιν ανακαλύπτει τα ημερολόγια του δρ. Μπρένερ, καταφέρνει να εξηγήσει όλη την αλήθεια στην ομάδα του Stranger Things.

Έτσι, αποκτήσαμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του Upside Down — χάρη στο γεγονός ότι οι αδελφοί Duffer αποφάσισαν να αλλάξουν προσέγγιση.

Οι δημιουργοί αποφάσισαν ότι είχε έρθει επιτέλους η στιγμή να εξηγήσουν τι είναι το Upside Down για το οποίο μέχρι τώρα είχαμε ψήγματα.

Μέσα από τη φωνή του Ντάστιν, μαθαίνουμε ότι πρόκειται για μια «σκουληκότρυπα» που λειτουργεί ως «γέφυρα ανάμεσα σε δύο σημεία του χρόνου και του χώρου».

Με απλά λόγια, το Upside Down βρίσκεται ανάμεσα στο Χόκινς και σε μια εναλλακτική διάσταση που ο ίδιος αποκαλεί «Άβυσσο». Εκεί ήταν που η Έντεκα εξόρισε τον 001 παλαιότερα, στο δωμάτιο με τα ουράνια τόξα.

Λέγεται επίσης ότι είναι η πραγματική πατρίδα πλασμάτων όπως ο Mind Flayer και οι Demogorgons, αλλά και του Vecna, μαζί με το Δέντρο του Πόνου, όπου έχουν παγιδευτεί η Χόλι και τα άλλα παιδιά.

Η αλλαγή που έκαναν οι Ντάφερ

Μέχρι τώρα οι δημιουργοί αφηγούνταν την ιστορία μόνο μέσα από την οπτική γωνία των ηρώων και επομένως οι θεατές ήξεραν ό,τι και οι πρωταγωνιστές.

Καθώς ο Ντάστιν τα εξηγεί όλα αυτά, βλέπουμε για πρώτη φορά πώς μοιάζει πραγματικά το Upside Down, με την κάμερα να «απομακρύνεται» σταδιακά.

Αυτή όμως είναι μια αρκετά διαφορετική τακτική για τον Ματ και τον Ρος Ντάφερ.

Ο Ρος Ντάφερ δήλωσε στο Deadline: «Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που πιστέψαμε ότι, για να το καταλάβει καλύτερα το κοινό, έπρεπε για λίγο να φύγουμε από την οπτική των χαρακτήρων, ώστε να δείξουμε το πραγματικό μέγεθος αυτού που συμβαίνει».

Οι αδελφοί Ντάφερ αποφάσισαν ότι ένα «σχήμα κλεψύδρας» ήταν ο πιο απλός τρόπος να εξηγηθεί ένα τόσο σύνθετο και τεράστιο concept στους θεατές.

«Αλλά για να το κάνουμε αυτό, έπρεπε να απομακρύνουμε πολύ την κάμερα. Δεν θυμάμαι πόσα μίλια μακριά υπολόγισαν οι ειδικοί των οπτικών εφέ ότι βρισκόμασταν στο τέλος, για να φαίνεται ολόκληρο το σχήμα, αλλά έπρεπε να πάμε πραγματικά πολύ μακριά», εξήγησε ο Ρος.

Οι Τόμοι 1 και 2 της 5ης σεζόν του Stranger Things προβάλλονται ήδη στο Netflix.Το μεγάλο φινάλε θα κυκλοφορήσει στη 1:00 π.μ. την 1η Ιανουαρίου 2026.