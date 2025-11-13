Μενού

Stranger Things: Οι αδερφοί Ντάφερ μίλησαν για το τέλος της σειράς και το spin-off που ετοιμάζουν

Σε λίγες εβδομάδες από σήμερα, το Stranger Things θα κλείσει και επίσημα τον κύκλο του.

Stranger Things
Stranger Things | @Facebook
Απέχουμε μόλις λίγες ημέρες από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things και προφανώς όλοι ξέρουμε τι θα κάνουμε στις 27 Νοεμβρίου. Ναι, θα δώσουμε ραντεβού με το Netflix.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η επιστροφή της σειράς επισκιάστηκε για λίγο από τις καταγγελίες της Μίλι Μπόμπι Μπράουν εις βάρος του συμπρωταγωνιστή της Ντέιβιντ Χάρμπορ, οι οποίες τώρα βγήκαν στην επιφάνεια, ωστόσο η σπίθα που άναψε, έσβησε γρήγορα.

Οπότε όλη η προσοχή είναι ξανά αποκλειστικά στο τι θα δούμε στο φινάλε του Stranger Things.

