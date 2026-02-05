Survivor: 2 αποχωρήσεις και ανατροπές - Χρήστος Μυλωνάς και Γιώργος Τσουκαλάς εκτός ριάλιτι

Ακόμη μια οικειοθελής αποχώρηση έγινε στο Survivor, εχθές (4/2). Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τη μάχη για την παραμονή στο Survivor έδωσαν πέντε μέλη από την ομάδα των Επαρχιωτών.

Ο λόγος για τον Χρήστο Μυλωνά, τον Γιάννη Ρέβη, τον Σταύρο Φλώρο, τον Μιχάλη Σηφάκη και τον Γιώργο Πολύχρο. Οι πέντε άνδρες ήταν αποψήφιοι προς αποχώρηση και περίμεναν να δουν ποιον επέλεξε ο κόσμος, προκειμένου να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα.

Όπως πάντα, ο Γιώργος Λιανός ήταν εκείνος που θα έκανε γνωστή τη νέα απόφαση των τηλεθεατών του Survivor.

«Στην κόκκινη ομάδα βλέπετε ένα άδειο σκαμπό, εκεί στη μέση ακριβώς. Θέλω, λοιπόν, να ανακοινώσω και στις δυο ομάδες ότι ο Γιώργος Τσουκαλάς αποχώρησε από το Survivor για προσωπικούς λόγους», τόνισε αρχικά, όμως, ο παρουσιαστής του παιχνιδιού χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες αιφνιδιάζοντας, σίγουρα, το τηλεοπτικό κοινό.

Σύμφωνα με την ψηφοφορία των τηλεθεατών, που ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα, τουλάχιστον για μια ακόμα βδομάδα ασφαλείς “στην τοποθεσία Άγιος Δομίνικος” μπορούν να αισθάνονται ο Σταύρος Φλώρος, ο Μιχάλης Σηφάκης και ο Γιώργος Πολύχρος.

Από την άλλη, βρέθηκαν ο Γιάννης Ρέβης και ο Χρήστος Μυλωνάς θα έπρεπε να μονομαχήσουν, για μια τελευταία φορά, προκειμένου να μην σβήσουν τη δάδα τους στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο για το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.



