Πρεμιέρα χθες Κυριακή (11/1) για το Survivor 2026 στον ΣΚΑΪ με τους Επαρχιώτες να κερδίζουν την πρώτη ασυλία έναντι των Αθηναίων με 10-4 και ήδη από το πρώτο επεισόδιο είχαμε το πρώτο beef ανάμεσα στον Σταύρο Φλώρο και τον Gio.

Οι δύο παίκτες αναμετρήθηκαν στον στίβο μάχης με τον Σταύρο Φλώρο να κερδίζει προβάδισμα και να φτάνει πρώτος στις βολές αν και ο Gio κατάφερε με εύστοχες βολές να τον φτάσει.

Τελικά αν και οι δύο παίκτες κατόρθωσαν σχεδόν μαζί να ρίξουν και τον τελευταίο κύβο, το γεγονός ότι ο Gio σκόνταψε και δεν πρόλαβε να σηκώσει πρώτος τη σημαία προκειμένου να κλειδώσει τη νίκη του, έδωσε στον Σταύρο πολύτιμα δευτερόλεπτα χρόνο για να νικήσει στην αναμέτρηση.

Στο πρώτο Συμβούλιο του Νησιού για το φετινό Survivor ο Γιώργος Λιανός ρώτησε τον Σταύρο με ποιο σκεπτικό διάλεξε στα ματσαρίσματα τον Gio και εκείνος εξήγησε πως θεωρήθηκε - από την ομάδα του - ένας εύκολος πόντος δεδομένου ότι ο 21χρονος παίκτης των Επαρχιωτών είναι γρήγορος.

«Το σκεπτικό της ομάδας ήταν επειδή εγώ είμαι γρήγορος παίκτης να πάρω εγώ τον Gio που θεωρητικά θα ήταν ένας εύκολος πόντος, θεωρητικά βέβαια», είπε χαρακτηριστικά ο Σταύρος για να του έρθει άμεσα απάντηση από τον φανερά ενοχλημένο Gio: «Σπόρε, αν δεν έπεφτε το βρακί μου την πλάτη μου θα κοιτούσες».

«Θεωρητικά, για να μην θυμώνει ο μπρο», πρόσθεσε ο Σταύρος για να το μαζέψει λίγο, αλλά μάταια, αφού το βλέμμα του Gio «τα έλεγε όλα». Μάλλον θα έχει συνέχεια η κόντρα.