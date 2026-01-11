Survivor 2026: Viral από το τρέιλερ ο Gio Kay και η τακτική του ΣΚΑΪ

Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την αποψινή πρεμιέρα του Survivor στον ΣΚΑΪ όπου θα δούμε τους 24 παίκτες που επέλεξε ο σταθμός να ταξιδέψουν στον Άγιο Δομίνικο να πέφτουν κατευθείαν στα βαθιά.

Με το «καλησπέρα» θα κληθούν να αγωνιστούν, με τους ηττημένους να επιβιώνουν στην παραλία επί 48 ώρες χωρίς τίποτα διαθέσιμο. Οι κακουχίες πολλές και το έπαθλο ύψους 250.000 ευρώ, δηλαδή το υψηλότερο που έχει δοθεί ως σήμερα.

Η τακτική του ΣΚΑΪ

Την επιλογή να μην υπάρχουν «Διάσημοι» με υψηλά κασέ έκανε για το Survivor 2026 o ΣΚΑΪ, ποντάροντας ωστόσο σε προσωπικότητες, τακτική που ακολούθησε και στο Big Brother το περασμένο καλοκαίρι, πολλοί παίκτες εκ των οποίων είχαν ήδη το δικό τους κοινό σε πλατφόρμες όπως το TikTok ή το Instagram.

Τα περισσότερα από τα πρόσωπα που θα δούμε στο Survivor που ξεκινά απόψε έχουν κάποιου είδους σχέση με τον αθλητισμό και τη γυμναστική, ισχυρούς χαρακτήρες αλλά και επιδραστικότητα στα social media.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 28χρονος GIO Kay που ως μέντορας νέων καλλιτεχνών, τα μπερδεμένα ελληνοαγγλικά και τη «νοοτροπία» του, μετακινείται εύκολα από τη μουσική, στην επιχειρηματικότητα και περνά κι εκείνος από τα social media στις μικρές μας οθόνες για να κάνει και εκεί αίσθηση.

Το Twitter περιμένει πώς και πώς τον GIO Kay

Ήδη το Twitter (X) ανυπομονεί για το «content» που θα προσφέρει που ξεκίνησε ήδη από το τρέιλερ του πρώτου επεισοδίου.

«Εγώ έτρωγα καπνιστό ελάφι πριν από δύο μέρες και τώρα κοίτα εδώ. Δεν έχω ιδέα τι κάνω εδώ», ακούγεται να λέει ο Gio Καραντώνης σε αυτό, δείχνοντας τις συνθήκες που επικρατούν.

Μέχρι πριν 3 ημέρες, δεν ήξερα καν την ύπαρξη του Gio Kay. Σήμερα, έχοντας παρακολουθήσει κάποια βίντεο, και τί δε θα έδινα για ένα "Επιστολή στον Gio Kay".



Good old days 🥲 — The Dude (@TheDuderioglu) January 10, 2026

νομίζω ότι με όποιον μιλάω μου αναφέρει τον gio kay για το survivor, παίζει να είναι το πιο viral πράγμα αυτή τη στιγμή στην χώρα, αν όλοι αυτοί δουν την πρεμιέρα θα χτυπήσει 60% — κομπλεξιKabouro (@Mikrokabouro) January 10, 2026

Gio Kay στο Survivor διαβάζω pic.twitter.com/U1BppINvZT — The Unstable One (@unstable_mad) January 8, 2026

Έχω κλάψει με το τρέιλερ του Gio Kay😂 Πιστεύω πως θα δώσει πολύ υλικό για σχολιασμό 🙌😂#survivorGR pic.twitter.com/1e7HwuvMCa — 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 📸 (@jimandr2) January 8, 2026

2 viral post απο 1 trailer χωρις # χωρις τπτ.



Το τσουναμι Gio Kay έρχεται#survivorgr pic.twitter.com/LdOVGPGiGO — 🍫𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗🦅⚡️😎 (@MADRID110022) January 8, 2026

Πώς μας συστήνεται στο bio του Survivor

Ο GIO Καραντώνης | ΣΚΑΪ

«Διαθέτει αυτοπεποίθηση και πιστεύει πως χωρίς πάθος κανείς δεν μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά σε αυτό με το οποίο ασχολείται. Αντλεί έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, ιδίως τον Αριστοτέλη.

Είναι Ελληνοαμερικανός music executive, παραγωγός και επιχειρηματίας της σύγχρονης urban σκηνής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έντονη επιρροή από το αμερικανικό hip-hop περιβάλλον, δραστηριοποιείται στη μουσική βιομηχανία τόσο ως manager όσο και ως ιδρυτής δισκογραφικών projects.

Παράλληλα, είναι content creator και media personality, ενώ ετοιμάζει για την Ελλάδα το "Hustle House".

Η επιθυμία του να ασχοληθεί με την τηλεόραση

Πριν από την είσοδό του στο Survivor ο GIO Kay μίλησε για την επιθυμία του να ασχοληθεί με την τηλεόραση και το Hustel House, το πρώτο ραπ ριάλιτι που ετοιμάζει.

«Θα έκανα τηλεόραση, εννοείται. Πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και στα πρότζεκτ που προσφέρω εδώ στην Ελλάδα. Δεν θέλω να με δουν και να περιμένουν έναν τράπερ, έναν κακό, πονηρό απατεώνα. Δεν είμαι εγώ αυτό το πράγμα. Τ

Τα πρότζεκτ που προσφέρω εγώ είναι το μέλλον της τηλεόρασης, όπως το Hustle House. Είναι το πρώτο ραπ ριάλιτι σόου. Εκεί μέσα δεν υπάρχουν βρισιές. Υπάρχει μόνο εξέλιξη.

Μαθαίνουμε στα παιδιά, τους φτιάχνουμε σαν καλλιτέχνες, τους βάζουμε σε μία βίλα και βγαίνουν σούπερ σταρ. Η νοοτροπία σου είναι τα πάντα. Πρέπει να σκεφτείς. Θέλω τα νέα παιδιά να διαβάζουν βιβλία, να έχουν αυτή την ώθηση μέσα τους, να καταφέρουν κάτι, να βρουν το όραμά τους», ανέφερε στην ίδια συνέντευξη.