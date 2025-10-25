Το «Survivor» επιστρέφει - Πότε ξεκινά το «Camping» του Mega

Για το δεύτερο μισό της σεζόν, ίσως οριακά προς το τέλος της εορταστικής περιόδου δρομολογείται η επιστροφή του «Survivor». Για το θέμα μίλησε ο Γιώργος Λιανός στις τηλεοπτικές κάμερες αναφέροντας: «Αναζητείται το κόνσεπτ για το νέο Survivor. Νομίζω πως κάπως έτσι θα κινηθεί φέτος, αν δεν αλλάξει κάτι. Να ψάχνουν ένα κόνσεπτ το οποίο από την επικεφαλίδα θα σου δίνουν αρκετές πληροφορίες για το τι πρόκειται να παρακολουθήσεις».

Ο παρουσιαστής έδωσε τις βασικές γραμμές για τον νέο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ναι μεν θα πάμε σε ένα κύκλο με τη βασική του μορφή δηλαδή «διάσημοι» και «μαχητές» ωστόσο αυτό που αναζητείται είναι οι διαφοροποιήσεις που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Το … brainstorming λοιπόν επικεντρώνεται σε δύο άξονες: Πρόσωπα για την ομάδα των «Διάσημων» που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού και ενδιαφέρουσες προσωπικότητες για τους «Μαχητές» και διαφοροποίηση στους κανόνες που θα «πυροδοτήσουν» εκ νέου το στοιχείο του ριάλιτι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι σχεδόν δεδομένη η επιστροφή της ψηφοφορίας του κοινού σε όλες τις φάσεις του ριάλιτι επιβίωσης.

Τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα για το «Camping» του Mega

Για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν όπως όλα δείχνουν πηγαίνει η νέα κωμική σειρά του Mega με τίτλο «Κάμπινγκ». Η πλοκή της σειράς διαδραματίζεται σε ένα παραθαλάσσιο κάμπινγκ με βασικό ήρωα έναν λογιστή που αποσπά ένα μεγάλο χρηματικό ποσό παράνομα και μετακομίζει εκεί με τα παιδιά του. Όταν τον ανακαλύπτουν, όμως, εκμεταλλεύεται τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τη σύζυγό του προκειμένου να νομιμοποιήσει τα χρήματα που προέρχονται από τις παράνομες δραστηριότητες.

Η ηρεμία των άλλων παραθεριστών του κάμπινγκ, διαταράσσεται από διάφορα ευτράπελα αλλά και τις οχλήσεις των αστυνομικών αρχών. Στη σειρά έχουν κλείσει τη συμμετοχή τους μεγάλα ονόματα: Μεταξύ αυτών ο Γιώργος Χρυσοστόμου, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και η Βίκυ Σταυροπούλου. Τρία πρόσωπα με πολλές θεατρικές υποχρεώσεις λόγω των οποίων μετατέθηκε η έναρξη των γυρισμάτων της σειράς άρα και η προβολή της.