Survivor: Με αλλαγές σε ημέρες και ώρα προβολής αυτή την εβδομάδα - Πότε θα παιχτούν τα επόμενα επεισόδια

Το Survivor επιστρέφει αύριο Κυριακή (22/2) με νέο επεισόδιο και με κάποιες αλλαγές στην ώρα και τις ημέρες που θα προβληθούν τα επεισόδια της νέας εβδομάδας (22/2 - 26/2).
Αναλυτικότερα, αύριο Κυριακή (22/2) θα προβληθεί κανονικά στις 21.00, αλλά τη Δευτέρα (23/2) θα παιχτεί μια ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 22.10 αφού στις 21.00 θα προβληθεί στις 21.00 η σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά «Φάκελος 17Ν - Η γέννηση της οργάνωσης».
Την Τρίτη (24/2) δεν θα προβληθεί καθόλου το Survivor, με πιθανότερη εξήγηση να θέλει να αποφύγει ο ΣΚΑΪ μετωπική σύγκρουση με τον αγώνα Λεβερκούζεν? - Ολυμπιακός που θα μεταδίδεται από το Mega.
Την Τετάρτη (25/2) το Survivor θα προβληθεί κανονικά στις 21.40 όπως γίνεται συνήθως, με εξαίρεση την Τετάρτη (18/2) που μας πέρασε που δεν είχε παιχτεί επεισόδιο.
Τέλος, την Πέμπτη (26/2) στις 21.00 θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας όπου θα δούμε και ποια παίκτρια ή ποιος παίκτης θα αποχωρήσει.
Στα του παιχνιδιού να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη (19/2) είδαμε την αποχώρηση της Κέλλυς Μποφίλιου από τους Αθηναίους, η οποία έχασε στη μονομαχία της με τον Γιάννη Ρέβη από τους Επαρχιώτες.
Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι προς αποχώρηση παίκτες είχαν σωθεί νωρίτερα από το κοινό, ενώ πριν αποχωρήσει η Κέλλυ από το παιχνίδι, ο Γιώργος Λιανός της ζήτησε να γράψει το όνομα της παίκτριας ή του παίκτη που θέλει να επιβραβεύσει ή να τιμωρήσει, κάτι που θα μάθουμε όταν οι Αθηναίοι θα χάσουν κάποια ασυλία.
Τέλος, ο Γιάννης Ρέβης μπορεί να παρέμεινε στο Survivor, όμως, μαζί με Μιχάλη Σηφάκη και Φανή Παντελάκη έχουν φάει ποινή από την παραγωγή επειδή παραβίασαν τους κανόνες επικοινωνίας.
Όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός σε όλους τους παίκτης οι 3 παίκτες των Επαρχιωτών δεν θα απολαύσουν τα επόμενα 5 έπαθλα που θα κερδίσει η ομάδα τους.
- Τραγικό συμβάν στα παρασκήνια του J2US: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του Τρύφωνα Σαμαρά
- Λυκουρέζου: «Ήξερα ότι ο πατέρας μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, δεν τον αγκάλιαζα ποτέ»
- «Θέλεις και σεξ τώρα εσύ»: Η Μαρία Μπεκατώρου δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου με τη σωστή απάντηση
- Νέο βίντεο από το νοσοκομείο Νίκαιας: Ο Άδωνις Γεωργιάδης φωνάζει σε γιατρό «δεν ντρέπεσαι, αυτόφωρο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.