Survivor: Με αλλαγές σε ημέρες και ώρα προβολής αυτή την εβδομάδα - Πότε θα παιχτούν τα επόμενα επεισόδια

Το Survivor επιστρέφει αύριο Κυριακή (22/2) με νέο επεισόδιο και με κάποιες αλλαγές στην ώρα και τις ημέρες που θα προβληθούν τα επεισόδια της νέας εβδομάδας (22/2 - 26/2).

Αναλυτικότερα, αύριο Κυριακή (22/2) θα προβληθεί κανονικά στις 21.00, αλλά τη Δευτέρα (23/2) θα παιχτεί μια ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 22.10 αφού στις 21.00 θα προβληθεί στις 21.00 η σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά «Φάκελος 17Ν - Η γέννηση της οργάνωσης».

Την Τρίτη (24/2) δεν θα προβληθεί καθόλου το Survivor, με πιθανότερη εξήγηση να θέλει να αποφύγει ο ΣΚΑΪ μετωπική σύγκρουση με τον αγώνα Λεβερκούζεν? - Ολυμπιακός που θα μεταδίδεται από το Mega.

Την Τετάρτη (25/2) το Survivor θα προβληθεί κανονικά στις 21.40 όπως γίνεται συνήθως, με εξαίρεση την Τετάρτη (18/2) που μας πέρασε που δεν είχε παιχτεί επεισόδιο.

Τέλος, την Πέμπτη (26/2) στις 21.00 θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας όπου θα δούμε και ποια παίκτρια ή ποιος παίκτης θα αποχωρήσει.

Στα του παιχνιδιού να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη (19/2) είδαμε την αποχώρηση της Κέλλυς Μποφίλιου από τους Αθηναίους, η οποία έχασε στη μονομαχία της με τον Γιάννη Ρέβη από τους Επαρχιώτες.

Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι προς αποχώρηση παίκτες είχαν σωθεί νωρίτερα από το κοινό, ενώ πριν αποχωρήσει η Κέλλυ από το παιχνίδι, ο Γιώργος Λιανός της ζήτησε να γράψει το όνομα της παίκτριας ή του παίκτη που θέλει να επιβραβεύσει ή να τιμωρήσει, κάτι που θα μάθουμε όταν οι Αθηναίοι θα χάσουν κάποια ασυλία.

Τέλος, ο Γιάννης Ρέβης μπορεί να παρέμεινε στο Survivor, όμως, μαζί με Μιχάλη Σηφάκη και Φανή Παντελάκη έχουν φάει ποινή από την παραγωγή επειδή παραβίασαν τους κανόνες επικοινωνίας.

Όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός σε όλους τους παίκτης οι 3 παίκτες των Επαρχιωτών δεν θα απολαύσουν τα επόμενα 5 έπαθλα που θα κερδίσει η ομάδα τους.