Survivor: Το «καρφί» του Μιχάλη Σηφάκη - «17 χρόνια, Σοϊλέδης δεν είμαι»

Στο χθεσινό (12/1) επεισόδιο του Survivor έκαναν την εμφάνισή τους και οι πρώτες κόντρες ανάμεσα στους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες με τον Μιχάλη Σηφάκη και τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο να έχουν μια διαφωνία με αφορμή κάποια σχόλια που έκανε ο πρώτος για την ομάδα του δεύτερου.

«Ο Μιχάλης είναι τερματοφύλακας... Οι τερματοφύλακες ξέρεις τι κάνουν; Ενενήντα λεπτά δεν σταματάνε να μιλάνε, σε σημείο να σου σπάνε τα νεύρα. 20-30 χρόνια κάνει αυτό το πράγμα», είπε αρχικά ο αθλητικογράφος των Αθηναίων.

Στο άκουσμα της ατάκας ο πρώην τερματοφύλακας χαμογέλασε και τον διόρθωσε λέγοντας «17 χρόνια. Σοϊλέδης δεν είμαι...», σατριρίζοντας έτσι την ατάκα που είχε πετάξει στο Survivor 2022 ο Άρης Σοϊλέδης κατά τη διάρκεια επικού καβγά με τον Τάκη Καραγκούνια.

Οι δύο παίκτες είχαν αρκετές διαφωνίες, αλλά στον συγκεκριμένο καβγά οι τόνοι είχαν ανέβει σε ακραίο βαθμό με τον Καραγκούνια (στο 4ο λεπτό του βίντεο που ακολουθεί) να κατηγορεί τον Σοϊλέδη ότι υποτιμά ανθρώπους και να λέει ακόμα: «Μου έχει φερθεί τόσο ανάγωγα σήμερα και πουλά τσαμπουκά. Ξεκαβάλα το καλάμι… Πουλάς θέατρο»

Τα λόγια του έκαναν τον ποδοσφαιριστή να σηκωθεί από τη θέση του, να βγει εκτός εαυτού και να αρχίσει να φωνάζει: «Θα έπρεπε να ντρέπεται με το πώς μου μιλάει, αλλά αυτός είναι. Θέλω να φύγω τώρα. Με αυτόν εδώ πέρα εγώ; Τι λέτε ρε; Έχω 30 χρόνια καριέρα και θα με ξεφτιλίσει αυτός; Το σκουπίδι;»,

Ο Καραγκούνιας του απάντησε: «Νούμερο, βρίζεις όλον τον κόσμο. Κι αν παίζεις μπάλα, τι είσαι, ρε αλήτη;» με την κατάσταση να ξεφεύγει και να χρειάζεται να επέμβουν άτομα της παραγωγής και ο Γιώργος Λιανός για να μην πιαστούν στα χέρια οι δύο παίκτες.

Η ατάκα του Άρη Σοϊλέδη είχε γίνει τότε κατευθείαν viral στα social media και έμεινε «κλασική» στα χρονικά του Survivor με τον ποδοσφαιριστή να αυτοσαρκάζεται μέχρι και ο ίδιος για την ατάκα που είπε φέτος που συμμετείχε στο Exatlon.