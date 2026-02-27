Survivor: Νέα αλλαγή σε ημέρες και ώρα προβολής αυτή την εβδομάδα - Πότε θα παιχτούν τα επόμενα επεισόδια

Η νέα εβδομάδα στο Survivor ξεκινάει αυτή τη φορά πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά με το επόμενο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης να είναι προγραμματισμένο να παιχτεί αύριο Σάββατο (28/2) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Μπορεί μόλις χθες (26/2) να είδαμε τη Βασιλική Μουντή να αποχωρεί από το ριάλιτι επιβίωσης, όμως, από αύριο (28/2) θα δούμε τους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες να ρίχνονται και πάλι στον στίβο μάχης, διεκδικώντας ασυλίες και έπαθλα.

Και επειδή μια εύλογη απορία που προκύπτει μετά τη νέα αλλαγή στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ είναι πότε θα προβληθούν τα υπόλοιπα τρία επεισόδια του Survivor για τη νέα εβδομάδα, η απάντηση είναι: την Κυριακή (1/3) στις 21.00, τη Δευτέρα (2/3) στις 22.10 και την Τρίτη (3/3) στις 21.00.

Υπενθυμίζουμε ότι ο λόγος που το ριάλιτι επιβίωσης παίζεται πιο αργά τη Δευτέρα είναι το γεγονός ότι στις 21.00 θα προβληθεί το δεύτερο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά «Φάκελος 17Ν - Η γέννηση της οργάνωσης».