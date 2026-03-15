Survivor: Ο πρώτος υποψήφιος και οι νέοι κανόνες που ανακοίνωσε ο Λιανός - Τι αλλάζει στις ασυλίες

Με νέο επεισόδιο επέστρεψε χθες Σάββατο (14/3) το Survivor στον ΣΚΑΪ, αλλά και με νέους κανόνες, τους οποίους ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός στους Επαρχιώτες και τους Αθηναίους λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας για την πρώτη ασυλία.

«Το παιχνίδι αλλάζει. Από αυτή την εβδομάδα θα ισχύσουν νέοι κανόνες που θα μπορούν να οδηγήσουν τη στρατηγική σας σε άλλα επίπεδα. Θα πρέπει να σκέφτεστε κάθε σας κίνηση πάρα πολύ προσεκτικά με στόχο το δικό σας καλό στο παιχνίδι και φυσικά, το καλό της ομάδας.

Τι αλλάζει; Έχουμε τρεις αγώνες ασυλίας. Η χαμένη ομάδα σε κάθε αντίστοιχο Συμβούλιο βγάζει έναν υποψήφιο παίκτη προς αποχώρηση. Αυτό που αλλάζει είναι πολύ σημαντικό.

Η ομάδα που θα χάσει δύο ασυλίες, στο δεύτερο αντίστοιχο Συμβούλιο θα πρέπει να βγάλει όχι έναν, αλλά δύο υποψήφιους προς αποχώρηση.

Άρα στο σύνολο, στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε τέσσερις υποψήφιους παίκτες, δύο θα σώσει το κοινό και δύο θα πάνε σε μονομαχία», είπε ο Γιώργος Λιανός.

Στον αγώνα για την πρώτη ασυλία ηττήθηκαν με 10-5 οι Επαρχιώτες με τους Μπλε να καλούνται να ψηφίσουν στο Συμβούλιο του Νησιού τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση παίκτη.

Από την κάλπη βγήκε το όνομα του Αλέξανδρου Τσιλιμίγκρα με 7 ψήφους έναντι δύο ψήφων που πήρε η Δήμητρα Λιάγγα.

«Το περίμενα, έγινε μια κουβέντα με τους έξι όταν γυρίσαμε από το αγώνισμα. Συζητήσαμε τι πρέπει να κάνουμε και τους είπα αν θέλετε σήμερα να με ψηφίσετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να φέρει νίκες στην ομάδα, αφού δεν θέλει να βλέπει τους συμπαίκτες του να λυγίζουν από την πείνα.