Survivor: Ο Σηφάκης υποψήφιος προς αποχώρηση - «Έξω έχω κάτι όμορφο και κάποιες θέλουν να μου το χαλάσουν»

Τρίτος υποψήφιος του Survivor το βράδυ της Δευτέρας 9/3 βγήκε ο Μιχάλης Σηφάκης. Μαζί με τη Μαντίσα Τσότα και τον Βαλάντη Πάκο τίθεται στην κρίση του κοινού που επιλέγει να στηρίξει τον αγαπημένο του παίκτη.

«Έξω έχω κάτι όμορφο και κάποιες θέλουν να μου το χαλάσουν, έχω να τους πω όμως ότι δεν χαλάει» είπε ο Μιχάλης Σηφάκης για την υποψηφιότητά του.

Υπενθυμίζεται ότι η Φανή Παντελάκη επέλεξε την επιβράβευση για την ομάδα της πριν αποχωρήσει και ο Μιχάλης Σηφάκης είχε το πλεονέκτημα της διπλής ψήφου στο συμβούλιο. Ο παίκτης μπορούσε να ψηφίσει είτε δύο φορές το ίδιο άτομο είτε δύο διαφορετικούς συμπαίκτες, κάτι που μπορούσε να αλλάξει σημαντικά την τελική ψηφοφορία. Ο Μιχάλης Σηφάκης χρησιμοποίησε την πέτρα του για να παραμείνει στο παιχνίδι. Ωστόσο τα πράγματα ανατράπηκαν όταν ο Μάνος Μαλλιαρός αιφνιδίασε όλους δίνοντας τη δική του πέτρα, ακυρώνοντας την κίνηση του Μιχάλη και αλλάζοντας ξανά τις ισορροπίες στο συμβούλιο.