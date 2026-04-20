Survivor: Οι «αγνώριστοι» παίκτες στο πάρτι της ένωσης και οι μεταγραφές που αναστατώνουν

Πλύθηκαν, χτενίστηκαν, έβγαλαν τα μαγιό και έβαλαν βραδινά ρούχα για να απολαύσουν ένα πλουσιοπάροχο γεύμα με πολύ χορό και τραγούδι από τον Νίκο Κουρκούλη, αλλά και καραόκε από τους ίδιους.

Οι παίκτες του Survivor σχολίασαν τη νέα τους εικόνα, αφού έδειχναν πραγματικά αγνώριστοι στο πάρτι της ένωσης.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι για ακόμα μια φορά σε αυτό το όμορφο περιβάλλον με τα πολύ όμορφα πρόσωπα και με όσους μας περιτριγυρίζουν εντός και εκτός» δήλωσε ο Νίκος Κουρκούλης που έχει τιμήσει και το ριάλιτι και το 2022.

Νικητής του καραόκε πάντως αναδείχθηκε ο Γιώργος Πολύχρος ο οποίος τραγούδησε το «Θεσσαλονίκη μου» και κέρδισε ένα ταξίδι στο Ντουμπάι.

Ξεκινά η περίοδος των μεταγραφών στο Survivor

«Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες» είναι πλέον συγκάτοικοι και στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Δευτέρα 20 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ θα δούμε τις πρώτες αντιδράσεις σε αυτή την… ένωση.

Ήδη από το πάρτι φάνηκε πως ορισμένοι Survivors έχουν την πρόθεση να προσεγγίσουν μέλη της αντίπαλης ομάδας και τώρα που θα βρίσκονται όλοι μαζί, 24ώρες το 24ωρο, αυτό θα είναι πιο εύκολο! Ποιοι διακρίνουν καχυποψία στο βλέμμα των άλλων και ποιοι προβληματίζονται για τη στάση και τις προθέσεις ορισμένων;

Λίγο πριν το πρώτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας, μία ανακοίνωση παγώνει τους παίκτες των δύο ομάδων!

«Ξεκινά η περίοδος των μεταγραφών» ενημερώνει ο Γιώργος Λιανός και δύο Survivors θα πρέπει να αλλάξουν χρώμα στη μπαντάνα! Ποια θα είναι η σύνθεση των ομάδων όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία; Πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι αλλαγές σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και ως προς τις συμμαχίες;

Μετά τις μεταγραφές, το Συμβούλιο του Νησιού θα είναι πολύ διαφορετικό…