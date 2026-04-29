Survivor: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα (29/4) στον αγώνα Ελλάδα - Τουρκία, ποιοι ίσως σωθούν και η αποχώρηση

Έναν συναρπαστικό αγώνα Ελλάδας - Τουρκίας θα δούμε στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε Τετάρτη (29/4) στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Βέβαια, σήμερα είναι η ημέρα αποχώρησης με τους έξι υποψήφιους προς αποχώρηση παίκτες να περιμένουν να δουν ποιοι σώθηκαν από το κοινό και ποιοι θα περάσουν σε μονομαχία.

Να θυμίσουμε ότι ο Σταύρος Φλώρος, ο Μάνος Μαλλιαρός, η Δήμητρα Λιάγγα, η Μαντίσα Τσότα, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ και ο Νίκος Κάππος είναι οι έξι υποψήφιοι προς αποχώρηση παίκτες.

Η νέα ήττα των Επαρχιωτών οδήγησε σε ακόμα μία υποψηφιότητα από την ομάδα τους και αυτή τη στιγμή, οι δύο ομάδες έχουν ίσο αριθμό υποψηφίων.

Απόψε (29/4), θα μάθουμε ποιοι είναι οι τέσσερις Survivors που έλαβαν τη στήριξη του τηλεοπτικού κοινού και ποιοι είναι οι δύο παίκτες που θα πάνε σε μονομαχία, σε κανονικό στίβο μάχης, με run και στόχους.

Στο αγώνισμα επάθλου, που προηγείται του Συμβουλίου, τις δύο ομάδες περιμένει μία ξεχωριστή εμπειρία. Οι Έλληνες και Τούρκοι Survivors μοιράζονται σε Κόκκινους και Μπλε, σε μία ξεχωριστή αναμέτρηση, παρουσία του Acun Ilicali.

Ένας συγκλονιστικός αγώνας, με ένα υπέροχο φινάλε, από τον οποίο δεν έλειψαν βέβαια και οι… συγκρούσεις την ώρα του παιχνιδιού. Οι νικητές θα απολαύσουν ένα έπαθλο που θα τους δώσει την ευκαιρία να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοί θα είναι οι Κόκκινοι.

Survivor: Ποιοι παίκτες ίσως σωθούν και η αποχώρηση της εβδομάδας

Στο Συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός κάνει μία σημαντική ανακοίνωση που αλλάζει τα δεδομένα για τη συνέχεια του Survivor! Το παιχνίδι τώρα ξεκινάει και η στρατηγική θα έχει την τιμητική της!

Το παρκούρ όμως περιμένει τους δύο μονομάχους που θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους για να παραμείνουν στο Survivor. Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει απόψε;

Μάλλον θα πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι το βράδυ αφού κάποιο σχετικό spoiler δεν υπάρχει και μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Βέβαιο θεωρείται πως από το κοινό θα σωθούν η Μαντίσα και ο Μάνος και εκτός απροόπτου και ο Σταύρος.

Βέβαια, για τον τελευταίο τα πράγματα είναι πιο αμφίβολα οπότε δεν θα ήταν έκπληξη αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί. Αν δεν σωθεί από το κοινό, τότε το άτομο που θα αποχωρήσει απόψε (29/4) από το Survivor θα είναι ένα από τα ακόλουθα τέσσερα: Σταύρο, Νίκο, Δήμητρα, Άλεξ.