Survivor: Ποιες τρεις παίκτριες εντάσσονται στην ομάδα των Αθηναίων

Μια ανάσα πριν την πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου ριάλιτι επιβίωσης, Survivor, που επιστρέφει στις οθόνες μας την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21.00, αρχίζει να συμπληρώνεται η ομάδα των Αθηναίων καθώς σήμερα, (31/12) αποκαλύπτονται άλλοι τρεις παίκτες.

Υπενθυμίζεται πως μέσα στις επόμενες μέρες, θα αποκαλύπτονται σιγά - σιγά όλοι οι παίκτες που κατάφεραν να κερδίσουν το εισιτηρίο για τον Άγιο Δομίνικο, τους οποίους πρόκειται να δούμε στη μικρή οθόνη, με τους πρώτους έξι από την ομάδα των Αθηναίων να έχουν ήδη αποκαλυφθεί,

Αυτές είναι οι νέες τρεις δυναμικές γυναίκες που μπαίνουν στην ομάδα των Αθηναίων! Ήρθε η ώρα να μάθουμε περισσότερα για εκείνες:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ICPrLkjhdp8?si=2MichZwba1Y6ZxtK" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Οι τρεις νέες «Αθηναίες» που πάνε Άγιο Δομίνικο

Εβελίνα Λυκούδη, 22 ετών, Π. Φάληρο

Κοινωνική και ανταγωνιστική, γνωρίζει πώς να ελέγχει τον δυναμισμό της μέσα σε μία ομάδα. Ασχολήθηκε με τον πρωταθλητισμό στην κολύμβηση, μέχρι τα 16 της χρόνια, αποσπώντας πολλές διακρίσεις και μετάλλια. Σπουδάζει Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο της Χίου και παράλληλα εργάζεται στην εστίαση. Στον ελεύθερο χρόνο της αθλείται, διαβάζει και μαγειρεύει. Ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει πειθαρχία και επιμονή. Έχει μάθει να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και αυτό που δεν αντέχει είναι η αδράνεια.

Κέλλυ Μποφίλιου, 28 ετών, Κυψέλη

Αυθόρμητη και παρορμητική, έχει αυξημένο το αίσθημα του δικαίου και εκδηλώνει δυναμικά τις απόψεις της. Έχει σπουδάσει Διοίκηση και Ευρωπαϊκές Σπουδές, εργάζεται ως ιατρική επισκέπτρια και υποδοχή σε νυχτερινό κέντρο. Μιλάει αγγλικά και άπταιστα ιταλικά και νιώθει «Ιταλίδα» στην ψυχή. Λατρεύει τα ταξίδια, τον εθελοντισμό και τη χειμερινή κολύμβηση. Λόγω των επαγγελματικών εμπειριών της ξέρει τι σημαίνει πίεση, ευθύνη και καθημερινή συναναστροφή με διαφορετικούς χαρακτήρες. Ξέρει να διεκδικεί αλλά και να κάνει πίσω όταν αυτό είναι το σωστό.

Σταυρούλα Ποτήρη, 31 ετών, Περιστέρι

Διαθέτει έντονη ενσυναίσθηση αλλά και ομαδικότητα, της αρέσει να προσφέρει στους άλλους. Σπουδάζει Κοινοτική Υγεία στο ΠΑΔΑ και εργάζεται ως επισκέπτρια υγείας. Παράλληλα, ασχολείται με τη φωνητική και το θεατρικό εργαστήρι ενώ συχνά συμμετέχει στην οικογενειακή επιχείρηση, ένα grooming pet shop. Μπορεί να είναι ντροπαλή από τη φύση της, ωστόσο δεν επιτρέπει σε αυτό να την κρατά πίσω. Έχει μάθει να πηγαίνει κόντρα στους φόβους της και να διεκδικεί τις ευκαιρίες που της αξίζουν. Δεν της αρέσουν οι συγκρούσεις και τα παιχνίδια εξουσίας.