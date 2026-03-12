Survivor: Πότε θα παιχτεί το επόμενο νέο επεισόδιο - Οι ημέρες και ώρες προβολής για τη νέα εβδομάδα

Η εβδομάδα στο Survivor ολοκληρώθηκε προχθές Τρίτη (10/3) με τον Βαλάντη Πάκο να αποχωρεί από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ μετά από μονομαχία με τη Μαντίσα Τσότα, την οποία παράτησε στη μέση, όπως είπε ο ίδιος, αφού ήξερε πόσο το ήθελε η παίκτρια να μείνει στο παιχνίδι.

Ήταν η πρώτη φορά φέτος που είδαμε την αποχώρηση της εβδομάδας Τρίτη, αφού μέχρι στιγμής το σχετικό επεισόδιο παιζόταν Τετάρτη αν και με κάποιες εξαιρέσεις το είχαμε δει και Πέμπτη.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν η αλλαγή που έγινε αυτή την εβδομάδα στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ θα είναι μόνιμη και πλέον το Survivor θα παίζεται από Σάββατο έως και Τρίτη.

Έτσι, το επόμενο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης όπου θα δούμε και τον αγώνα για την πρώτη ασυλία της νέας εβδομάδας θα παιχτεί μεθαύριο Σάββατο (14/3) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Την Κυριακή (15/3) πάλι στις 21.00 θα δούμε νέο επεισόδιο με τον αγώνα για τη δεύτερη ασυλία και τη Δευτέρα (16/3) στις 22.10 - όμως - θα παιχτεί το επεισόδιο με τον αγώνα για την τρίτη ασυλία.

Η εβδομάδα θα κλείσει την Τρίτη (17/3) με το επεισόδιο του Survivor να παίζεται στις 21.00 (την κλασική του ώρα δηλαδή) όπου θα δούμε τον αγώνα επάθλου και την αποχώρηση της εβδομάδας.