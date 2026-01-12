Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (12/1) τον αγώνα ασυλίας

Πρεμιέρα χθες Κυριακή (11/1) για το Survivor με παρουσιαστή και φέτος τον Γιώργο Λιανό, αλλά με νέες ομάδες, τους Αθηναίους vs. Επαρχιώτες, οι οποίοι ρίχτηκαν στον στίβο μάχης κατευθείαν διεκδικώντας την πρώτη ασυλία.

Στο πρώτο επεισόδιο την ασυλία κέρδισαν οι Επαρχιώτες με 10-4 με αποτέλεσμα οι Αθηναίοι να κληθούν στο Συμβούλιο του Νησιού να ψηφίσουν παίκτρια ή παίκτη προς αποχώρηση.

Από την ψηφοφορία βγήκε το όνομα της Σταυρούλας Ποτήρη, η οποία είναι η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση παίκτρια για το φετινό Survivor.

Σήμερα Δευτέρα (12/1) στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ Επαρχιώτες και Αθηναίοι θα αγωνιστούν για τη δεύτερη ασυλία με τους πρώτους να θέλουν δεύτερη σερί νίκη και τους δεύτερους να θέλουν να κερδίσουν, ώστε να μη χρειαστεί να ψηφίσουν και δεύτερο παίκτη από την ομάδα τους.

Σύμφωνα με τα αρχικά spoilers, οι Αθηναίοι θα πάρουν τη ρεβάνς απόψε (12/1) και θα κερδίσουν τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που κάνουν λόγο για δεύτερη σερί νίκη των Επαρχιωτών, οπότε μένει να δούμε απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ ποια εκδοχή θα επαληθευτεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος στο Survivor θα συμμετέχει και πάλι σε κάποιο βαθμό το κοινό στη διαδικασία αποχώρησης, αφού θα μπορεί να σώζει έναν από τους τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση παίκτες, κάτι που είναι σίγουρο ότι θα αυξήσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.