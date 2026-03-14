Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (14/3) τον αγώνα για την πρώτη ασυλία και οι νέοι κανόνες

Η νέα αγωνιστική εβδομάδα στο Survivor ξεκινάει απόψε, Σάββατο (14/3) στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με μία μεγάλη ανατροπή: η νίκη στους αγώνες ασυλίας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Μετά τη μονομαχία, η Μαντίσα Τσότα παρέμεινε στους «Αθηναίους» και η ίδια νιώθει πως ήρθε η ώρα να βάλει σε εφαρμογή τη δική της στρατηγική.

Στην παραλία των «Επαρχιωτών», η ομάδα παραμένει διχασμένη και αυτό είναι κάτι το οποίο εξακολουθεί να φαίνεται και στον πάγκο…

Πριν το πρώτο αγώνισμα ασυλίας, ο Γιώργος Λιανός έχει να κάνει μία σημαντική ανακοίνωση στους Survivors. Ένας κανόνας αλλάζει και κάνει ακόμα πιο σημαντική τη νίκη στα αγωνίσματα ασυλίας!

Οι δύο ομάδες μπαίνουν στον στίβο μάχης, διεδικώντας την πρώτη ασυλία της εβδομάδας, με μοναδικό στόχο να πάνε χωρίς άγχος στο Συμβούλιο του Νησιού.

Ποια ομάδα θα καταφέρει να μείνει συγκεντρωμένη στον στόχο της; Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αθηναίοι είναι αυτοί που θα κερδίσουν σήμερα (14/3) την πρώτη ασυλία.

Μένει να δούμε εάν το παραπάνω σενάριο θα επαληθευτεί ή όχι απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, αλλά και ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα ανακοινώσει ο Γιώργος Λιανός.

Έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια: από το ενδεχόμενο η MVP ή ο MVP να υποδεικνύει επιπλέον υποψήφιο παίκτη προς αποχώρηση έως την πιθανότητα στη δεύτερη και στην τρίτη χαμένη ασυλία να βγαίνουν περισσότεροι υποψήφιοι παίκτες στον τάκο.

