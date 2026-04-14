Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (14/4) τον αγώνα για την τρίτη ασυλία

Το τελευταίο αγώνισμα ασυλίας, πριν από την ένωση, παίζεται στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Τρίτη 14 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ και οι «Αθηναίοι» κατεβαίνουν στην αρένα διχασμένοι.

Οι «Αθηναίοι» ηττήθηκαν και στο δεύτερο αγώνισμα ασυλίας και αναγκάστηκαν να αναδείξουν δύο υποψήφιους προς αποχώρηση. Η ψήφιση του Νίκου Κάππου, ως νεότερου μέλους της ομάδας, θεωρήθηκε από πολλούς αναμενόμενη. Η ψήφιση της Μαντίσα Τσότα όμως ξάφνιασε αρκετούς από την ομάδα των «Επαρχιωτών» και την ίδια.

Οι «Επαρχιώτες» δείχνουν να έχουν ξεπεράσει τα όποια εσωτερικά τους προβλήματα και παίρνουν τη μία νίκη μετά την άλλη. Ωστόσο, για να φτάσει η ομάδα τους ακέραιη στην Ένωση, θα πρέπει να κερδίσουν και το αποψινό αγώνισμα ασυλίας.

Ο Γιώργος Λιανός ενημέρωσε τις δύο ομάδες πως, όταν γίνει η Ένωση, θα συγκατοικήσουν στην καλύβα των «Αθηναίων» και τώρα θα πρέπει να αρχίσουν όλοι τις ετοιμασίες.

Στο πιο κρίσιμο αγώνισμα ασυλίας, οι δύο ομάδες μπαίνουν με εντελώς διαφορετική ψυχολογία. Οι «Επαρχιώτες» είναι ήρεμοι και ενωμένοι, οι «Αθηναίοι» είναι σε ένταση και διχασμένοι. Οι υποψήφιοι από την ομάδα των Κόκκινων έχουν αποφασίσει πως ο μόνος λόγος για να αγωνιστούν είναι το φαγητό, γιατί η ασυλία δεν τους αφορά…

Στο Συμβούλιο του Νησιού, οι εντάσεις συνεχίζονται. Από ποια ομάδα θα αναδειχθεί η επόμενη υποψηφιότητα; Ποια ή ποιος θα βρεθεί συνυποψήφιος με τους Όλγα Λοβέρα, Νίκο Κάππο και Μαντίσα Τσότα;

Σύμφωνα με τα spoilers που κυκλοφορούν οι Επαρχιώτες είναι εκείνοι που κερδίζουν την 3η ασυλία και οι Αθηναίοι οδηγούνται ξανά να θέσουν υποψήφιο προς αποχώρηση.