Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (20/1) τον αγώνα για την τρίτη ασυλία

Μια ιδιαίτερα κρίσιμη αναμέτρηση θα δούμε απόψε Τρίτη (20/1) στο Survivor με τους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες να διεκδικούν την τρίτη ασυλία της εβδομάδας και το σίγουρο είναι ότι καμία ομάδα δεν θέλει να χάσει.

Μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες έχοντας εξασφαλίσει από μια ασυλία και έχοντας μία υποψήφια παίκτρια - έναν υποψήφιο παίκτη στον τάκο: οι Επαρχιώτες την Ελένη Ζαράγγα και οι Αθηναίοι τον Γιάννη Στίνη.

Ο υποψήφιος φάνηκε να μην εκπλήσσεται ιδιαίτερα και αποκάλυψε πως, από τη στιγμή που έχασαν στο αγώνισμα, είχε καταλάβει πως κάτι άλλαζε απέναντί του από την πλευρά της ομάδας του.

Στο αποψινό (20/1) επεισόδιο του Survivor, ο Γιάννης Στίνης νιώθει πως, στα μάτια του, φαίνονται πλέον ξεκάθαρα ποιες είναι οι «υποομάδες» μέσα στους Αθηναίους και ποιοι είναι εκείνοι που μπορεί να τον θεωρούν «αδύναμο κρίκο».

Όσα λέει μπροστά τους στην καλύβα προκαλούν την αντίδραση του Γιώργου Τσουκαλά και του Αλέξανδρου Κούρτοβικ.

Οι «Επαρχιώτες» κατάφεραν να διατηρήσουν τη φλόγα να καίει στην παραλία τους, αλλά και να επανέλθουν στις νίκες.

Ορισμένοι πανηγυρισμοί τους θεωρήθηκαν απρεπείς από την αντίπαλη ομάδα και προκάλεσαν την αντίδρασή της. Η ένταση που ξέσπασε εχθές (19/1) στο επεισοδιακό Συμβούλιο του Νησιού είχε πολλαπλούς αποδέκτες, τα βέλη όμως στράφηκαν περισσότερο προς τον Μιχάλη Σηφάκη και τον Χρήστο Μυλωνά.

Το τρίτο αγώνισμα ασυλίας θα κρίνει πολλά, αλλά κυρίως την τρίτη υποψηφιότητα προς αποχώρηση. Ο αγώνας ασυλίας είναι γεμάτος ανατροπές μέχρι το τελευταίο λεπτό και η ψηφοφορία στο Συμβούλιο οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα που κανείς δεν το περιμένει!

Ο ΣΚΑΪ υπόσχεται ότι μετά την ψηφοφορία θα αλλάξουν όλα, αλλά προτού φτάσουμε εκεί Αθηναίοι και Επαρχιώτες θα ριχτούν στον στίβο μάχης, διεκδικώντας την πολυπόθητη νίκη, την οποία, σύμφωνα με τα spoilers, θα εξασφαλίσουν και σήμερα οι Επαρχιώτες.

Survivor: Το τρέιλερ πρόδωσε τον νικητή;

Βέβαια, εάν προσέξουμε καλύτερα το trailer του αποψινού επεισοδίου του Survivor, θα δούμε τον Γιώργο Λιανό την ώρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων να είναι στραμμένος προς τη μεριά των Επαρχιωτών.

Σε συνδυασμό δε με την ατάκα του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου «αυτό δεν το περίμενα», θα μπορούσε να υποθέσει κανείς πως τελικά οι Μπλε θα είναι εκείνοι που θα ηττηθούν απόψε και θα κληθούν να ψηφίσουν κάποιον από την ομάδα τους και αν αναλογιστούμε πως «όλα θα αλλάξουν μετά την ψηφοφορία», θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι θα ψήφιζαν τον «αρχηγό» Μιχάλη;

Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν δείξει να ενοχλούνται από τη συμπεριφορά του, απλά οι απανωτές νίκες δεν έχουν αφήσει...περιθώρια να υπάρξουν σοβαρές εντάσεις και να «σφαχτούν» οι παίκτες μεταξύ τους, όπως είχε γίνει σε προηγούμενους κύκλους του Survivor στην Μπλε ομάδα μετά από απανωτές ήττες.

Από την άλλη, πάλι δεν θα ήταν η πρώτη φορά που το μοντάζ στο τρέιλερ του ριάλιτι επιβίωσης θα μπορούσε να έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να ξεγελάει τον θεατή. Συνεπώς, η σίγουρη απάντηση θα δοθεί απόψε Τρίτη (20/1) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.