Survivor: Καυγάς ανάμεσα σε Αθηναίους και Επαρχιώτες με αφορμή τον Σηφάκη - «Δεν νομίζω να σας έχω προσβάλει»

Στο χθεσινό (19/1) επεισόδιο του Survivor, οι τόνοι ανέβηκαν στο Συμβούλιο του Νησιού ανάμεσα σε Αθηναίους και Επαρχιώτες με αφορμή τη συμπεριφορά που είχαν ορισμένοι παίκτες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων στον στίβο μάχης για τη δεύτερη ασυλία.

Αφορμή στάθηκαν όσα είπε η Βασιλική Μουντή για τον Μιχάλη Σηφάκη, λέγοντας πως «ευτυχώς που δεν υπάρχει Σηφάκης στην ομάδα μας. Σήμερα ένιωσα άβολα και αμήχανα με όλα αυτά που άκουσα από την Μπλε ομάδα. Θεωρώ ότι το επίπεδο κατέβηκε πάρα πολύ».

Απευθυνόμενη δε προς τον Χρήστο Μυλωνά ανέφερε: «Είπες στο προηγούμενο Συμβούλιο γιατί δεν μαζεύετε τον Gio; Εσείς σήμερα μαζέψατε καθόλου τον Σηφάκη, τον Μάνο. Ήσασταν αθυρόστομοι».

Μάλιστα, τόσο η ίδια όσο και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκαν στη χειρονομία που έκανε ο Μιχάλης Σηφάκης μετά τη νίκη του σε αναμέτρηση Γιάννη Στίνη με τον ποσοδφαιριστή να εξηγεί πως αυτή δεν απςευθυνόταν στους Μπλε, αλλά είχε τους δικούς του λόγους που την έκανε.

Στη συζήτηση, στην οποία δεν άργησε να εκδηλωθεί ένταση συμμετείχαν και ο Μάνος Μαλλιαρός, ο Γιώργος Πολύχρος, η Φανή Παντελάκη, η Φωτεινή Καλεύρα, η Αναστασία Στεργίου από τους Επαρχιώτες και η Κέλλυ Μποφίλιου, ο Γιώργος Τσουκαλάς, ο Γιάννης Στίνης από τους Αθηναίους με τον Γιώργο Λιανό να ζητάει επανειλημμένα από τους παίκτες να μη μιλάνε όλοι μαζί.

Ο Μιχάλης Σηφάκης απάντησε στην αντίπαλη ομάδα πως «17 χρόνια από κριτική άλλο τίποτα. Δέχομαι παρατήρηση όταν κάνουν παρατήρηση και στον συμπαίκτη τους. Έχω και βραβείο fair play.

Σήμερα δεν νομίζω να σας έχω προσβάλει. Ο Γιώργος Λιανός μου ανακοίνωσε ότι έχω κάταγμα εδώ και έναν μήνα, βγαλμένο νύχι και δυο καψίματα και η κίνηση είχε να κάνει με προσωπικό εγωισμό. Αν σας προσέβαλα, συγγνώμη».