Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno περιέγραψε την κατάσταση της υγείας του, αλλά και την ψυχική του διάθεση μετά το ατύχημα στο Survivor.

Όπως ανέφερε υπάρχει μια ομάδα γιατρών που ασχολείται μαζί του και θα προσπαθήσουν να πετύχουν πλήρη αποκατάσταση στο δεξί πόδι ενώ πονάει αρκετά στο αριστερό του πόδι και θα προσπαθήσουν να το περιορίσουν με τα νεύρα ώστε να τοποθετηθεί σε δεύτερο χρόνο το πρόσθετο μέλος.

«Μέσα στην ημέρα μπορεί και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο πόδια για να μη χρειαστεί κι άλλο χειρουργείο.

Στο δεξί οι γιατροί θα προσπαθήσουν να πετύχουν πλήρη αποκατάσταση, ενώ στο αριστερό θα επιχειρήσουν να μειώσουν τον πόνο και να δώσουν το σχήμα έτσι ώστε σε δεύτερο χρόνο να τοποθετηθεί το πρόσθετο μέλος. Πονάει πολύ το αριστερό του ποδαράκι και θα κάνουν κάτι με τα νεύρα για να το περιορίσουν.

Ακόμα, όμως και μέσα στον πόνο του, χαμογελάει.

Ο Ατζούν επικοινωνεί συχνά με τον Σταύρο και έχει βάλει μια ομάδα 15 γιατρών, οι οποίοι είναι κορυφαίοι και ενδιαφέρονται πραγματικά για το παιδί μου. Δεν περνάνε απλά για να του πούνε μια «καλημέρα», είναι εκεί, κάνουν ό,τι εξετάσεις χρειάζονται και τον προσέχουν.

Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για την κατάσταση του παιδιού μας.

Όταν πληροφορήθηκε ότι κέρδισε τελικά στο τηλέφωνο με τον Ατζούν και του είπε ότι «οκ, εγώ θέλω και την κούπα». Όταν τον πήρα εγώ τηλέφωνο, μου είπε ότι «εγώ μάνα θα τη φέρω την κούπα». Δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για τα χρήματα. Προσπαθεί να είναι τόσο θετικός και αρούμενος, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε συγκεκριμένα η μητέρα του Σταύρου Φλώρου.