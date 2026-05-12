Survivor: Ταχύπλοο χτύπησε τον παίκτη την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο

Νέα ανακοίνωση σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε ένας από τους πάικτες του Survivor στον Άγιο Δομίνικο εξέδωσε η AcunMedya, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής , ο παίκτης τραυματίστηκε όταν τουριστικό σκάφος τον χτύπησε ενώ έκανε ψαροντούφεκο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή και εκτός κινδύνου.



Η ανακοίνωση της AcunMedya



«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.



Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.



Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.



Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».