Survivor: «Ξεφτιλίζονται» - Όλοι εναντίον Σηφάκη, οριακή η ψηφοφορία με Μαντίσα και η αποχώρηση του Βαλάντη

Ξέφυγε χθες Τρίτη (10/3) στο Survivor η κατάσταση για άλλη μια φορά στην καλύβα των Επαρχιωτών με τον Μιχάλη Σηφάκη να τσακώνεται άσχημα με Ιωάννα Δεσύλλα και Αναστασία Στεργίου και να φεύγουν αρκετά «γαλλικά», στα οποία η ένταση χαμήλωσε τόσες φορές που στο τέλος δεν έβγαζες άκρη τι έλεγαν οι παίκτες.

Αφορμή για όλο το χάος ήταν όσα ειπώθηκαν στο Συμβούλιο του Νησιού της Δευτέρας (9/3) γύρω από την υποψηφιότητα του Σηφάκη, αλλά και όσα είπε η νέα παίκτρια των Αθηναίων, Μιλένα Σδρένια, τα οποία αφορούσαν τους Επαρχιώτες και εάν θέλαμε να τα συνοψίσουμε σε μία φράση αυτή θα ήταν ότι οι δύο κοπέλες χρησιμοποιούν τους Γιώργο Πολύχρο, Μάνο Μαλλιαρό, Αλέξανδρο Τσιλιμίγκρα και Σταύρο Φλώρο για δικό τους όφελος και μόνο.

Οι τόνοι στην καλύβα δεν άργησαν να ανέβουν με την Ιωάννα να δηλώνει, μεταξύ άλλων, πως «έρχεται να το πει να το παίξει σόου, ο σόουμαν. Στο Σηφάκης Show εγώ δεν ξανα αναφέρομαι, παλιοψεύτη»

«Άστον μωρέ τον ψεύτη. Είμαστε οι έξι ψεύτες και εσύ είσαι ο αληθινός», πρόσθεσε στη συνέχεια η Ιωάννα με τον Μιχάλη Σηφάκη να την αποκαλεί «καρ....» και να δέχεται τα «βέλη» του Μάνου Μαλλιαρού και του Αλέξανδρου Τσιλιμίγκρα για τον χαρακτηρισμό.

«Δεν ξύπνησα μια μέρα και άρχισα να βρίζω. Με αποκάλεσε....», δήλωσε από πλευράς του ο Σηφάκης στην προσωπική του συνέντευξη αναφερόμενος στη δήλωση της Ιωάννας ότι της την έπεφτε και στα περί χουφτώματος που είχε πει και η Αναστασία.

Μάλιστα, η τελευταία δήλωσε ότι «άνθρωπος 41 ετών που έχει τόση πολλή ενέργεια σε ψέμματα και να μας κάνει άνω κάτω μπουρ.... την ομάδα σε δευτερόλεπτα, εγώ πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά και δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτούς τους ρυθμούς. Αυτό το πράγμα λέγεται τσίρκο Μιχάλης και εγώ και η Ιωάννα είμαστε πολύ απασχολημένες να κουβαλάμε τα ηνία της ομάδας και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά».

Αυτή τη φορά το κακό κλίμα διατηρήθηκε και στον στίβο μάχης με τους Μιχάλη Σηφάκη, Γιάννη Ρέβη και Δήμητρα Λιάγγα να αρνούνται να λάβουν συμμετοχή στη σύσκεψη της ομάδας για τα ματσαρίσματα και την Αναστασία Στεργίου να δείχνει την τριάδα και να λέει στους συμπαίκτες της: «κοίτα τους, ξεφτιλίζονται».

Εξαιρετικά οριακή η ψηφοφορία ανάμεσα σε Μαντίσα - Σηφάκη

Στο Συμβούλιο του Νησιού ο Γιώργος Λιανός εξήγησε πως στην ψηφοφορία του κοινού Σηφάκης και Μαντίσα πήγαν στήθος με στήθος. «Θα ανακοινώσω με τυχαία σειρά τα δύο ονόματα παικτών που πάνε σε μονομαχία, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι ήταν μια εξαιρετικά οριακή ψηφοφορία», είπε ο παρουσιαστής του Survivor, λέγοντας πρώτα τον Βαλάντη Πάκο και μετά τη Μαντίσα Τσότα.

Έτσι, Μαντίσα και Βαλάντης κλήθηκαν να μονομαχήσουν για την παραμονή τους στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ με τον δεύτερο να δυσκολεύεται με την ισορροπία που έπρεπε να κρατάει και τελικά να τα παρατάει.

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιανού αν το έκανε για χάρη της Μαντίσας ή αν θα το έκανε και για οποιονδήποτε άλλο παίκτη, ο Βαλάντης απάντησε:

«Νομίζω ότι θα το έκανα για οποιονδήποτε θα το ήθελε πάρα πολύ. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο, πραγματικά. Εγώ την εμπειρία μου την πήρα, στόχευα να τελειώσω λίγο πιο μετά, αλλά προτίμησα να τελειώσω τώρα γιατί η Μαντίσσα το θέλει πάρα πολύ, το έχει δείξει κιόλας

Στο τέλος ο Βαλάντης Πάκος έγραψε στον πάπυρο ποια παίκτρια ή ποιον παίκτη θέλει να επιβραβεύσει ή να τιμωρήσει, κάτι που θα μάθουμε στην πρώτη επόμενη χαμένη ασυλία των Αθηναίων.