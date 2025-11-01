Τα 10 κορυφαία τηλεπαιχνίδια στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης

Από το μακρινό 1968, όταν ο Νίκος Μαστοράκης παρουσίασε το “Bingo” πρώτο τηλεπαιχνίδι (που σύντομα εξελίχθηκε σε σόου με ζωντανό κοινό, ορχήστρα και καλεσμένους σταρ της εποχής όπως οι Βουγιουκλάκη, Λάσκαρη, Βλαχοπούλου) μέχρι σήμερα, έχουμε δει πάσης φύσεως παιχνίδια στις οθόνες μας.

Τύχης, γνώσεων ή και πολύ πιο ευφάνταστα, όπως “Η χρυσή βολή” της δεκαετίας του ‘70, που καλούσε τους παίκτες να πετύχουν με ένα τόξο, προσαρμοσμένο στην τηλεοπτική κάμερα, ένα ζωγραφισμένο μήλο στο βάθος του πλατό -με παρουσιαστές τους Μαίρη Χρονοπούλου και Κώστα Καρρά και μεγάλο δώρο ένα κιλό χρυσάφι…

Η εποχή της δόξας των τηλεοπτικών παιχνιδιών ξεκίνησε στα ‘80s κι ακόμα περισσότερο στα ‘90s, μετά και την εμφάνιση της ιδιωτικής τηλεόρασης, οπότε είδαμε παγκοσμίου φήμης φορμάτ, που αγαπήθηκαν φανατικά, καθιέρωσαν τάσεις, μόδες και σλόγκαν, μοίρασαν πλούσια δώρα και κάποιες φορές επέστρεψαν -κι εξακολουθούν να διατηρούν πιστό κοινό. Με χρονολογική σειρά, ας θυμηθούμε τα 10 καλύτερα.

Τα Τετράγωνα των Αστέρων, με τη Μαρία Αλιφέρη (1980-81)

Τον Ιούνιο του 1980, η Μαρία Αλιφέρη παρουσιάζει και καθιερώνει διαχρονικά σλόγκαν στο πρώτο έγχρωμο και πλέον δημοφιλές τηλεπαιχνίδι της εποχής -σε σκηνοθεσία Μεγακλή Βιντιάδη.

Βασισμένο στο αμερικανικό “Hollywood Squares”, μέτρησε 67 επεισόδια σε δύο κύκλους, που έσπασαν κάθε ρεκόρ τηλεθέασης. Φιλοξενούσε δύο παίκτες και εννέα καλεσμένους “αστέρες” που εναλλάσσονταν μεταξύ τους (από τον Μίμη Φωτόπουλο, τον Νίκο Ρίζο και τη Γωγώ Αντζολετάκη μέχρι τον Φρέντι Γερμανό και τον Αλέκο Σακελάριο), οι οποίοι προσπαθούσαν άλλοτε να βοηθήσουν κι άλλοτε να παραπλανήσουν τους διαγωνιζόμενους, στους οποίους η Αλιφέρη απεύθυνε πάντα το ερώτημα: “Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;”.

Τα γράμματα από θαυμαστές της έφταναν στην ΕΡΤ κατά εκατοντάδες κι η Αθήνα άδειαζε την ώρα της προβολής ενός προγράμματος, που έδινε στις τηλεοπτικές Κυριακές αύρα γιορτής.

Οι προσπάθειες επιστροφής του (το 2003 στο Mega με τον Γιώργο Μαρίνο -και αστέρες όπως οι Δημήτρης Σταρόβας, Χάρης Ρώμας, Ιάσονας Τριανταφυλλίδης- και πέρσι στην ΕΡΤ με τη Σμαράγδα Καρύδη) δεν πλησίασαν ούτε τη “μαγεία”, ούτε την απήχηση του πρωτότυπου.

Μυστικό της επιτυχίας: Το ίδιο το concept του, η παρουσιάστρια, που έγραφε και κείμενα, οι προσωπικότητες των “αστέρων”, οι ατάκες και το εύθυμο κλίμα που δημιουργούσαν -χαρακτηριστικό το απόσπασμα που ακολουθεί με τον Γιώργο Ζαμπέτα.

Φράση κλειδί: “Γεια σας και σας αγαπώ”.

Ομιλείτε Ελληνικά; με τη Λιάνα Κανέλλη (1986-89)

Έμφαση στην ελληνική γλώσσα έδωσε το διάσημο τηλεπαιχνίδι της ΕΡΤ, με τη Λιάνα Κανέλλη στην παρουσίαση και τον καθηγητή γλωσσολογίας, Γεώργιο Μπαμπινιώτη, σε ρόλο συμβούλου, υπεύθυνου για την επιβεβαίωση των απαντήσεων.

Θεωρείται η εκπομπή που “έμαθε” στους Έλληνες γιατί “τα παιδία παίζει”, τι σημαίνει “ρηξικέλευθος” και πόσες -άγνωστες- λέξεις μπορεί να έχουν κατάληξη “-ως”. Τρεις ηθοποιοί (οι Χρυσούλα Διαβάτη, Τάσος Υφάντης, Μιχάλης Μητρούσης -αργότερα και η Ντίνα Κώνστα) προσπαθούσαν να μπερδέψουν τους παίκτες σε γλωσσικά κουίζ. Τα δώρα περιλάμβαναν μια βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία κι ένα στερεοφωνικό κασετόφωνο διπλής εγγραφής.

Στην ιστορία άφησε τα αξέχαστα θεατρικά σκετσάκια με τα “μαργαριτάρια” (σε κείμενα του Γιάννη Νεγρεπόντη), αλλά και τα γκάλοπ στο δρόμο, όπου περαστικοί καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήματα τύπου “τι σημαίνει η λέξη ιθαγενής” -και απαντούσαν “κανίβαλος” ή “κάφρος”. Προσπάθεια επιστροφής του έγινε το 2002, πάντα στην ΕΡΤ, με παρουσιάστρια τη Μαρία Χούκλη, όμως δεν συναγωνίστηκε την απήχηση του πρώτου.

Μυστικό της επιτυχίας: η αποκάλυψη του θαυμαστού κόσμου των ελληνικών, με τρόπο εύστοχο, με χιούμορ και φαντασία, που άγγιζε και τα νεανικά κοινά.

Φράση κλειδί: Το “ομιλείτε ελληνικά” έγινε σλόγκαν, που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ακόμα κι από γενιές, που δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη του τηλεπαιχνιδιού.

Ο Τροχός της Τύχης, με τον Γιώργο Πολυχρονίου (1990-92)

Ένα από τα τηλεπαιχνίδια, που χαρακτήρισαν το ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, συνεχίζει και σήμερα να διατηρεί πιστό κοινό σε καθημερινή βάση.

Εδώ, βεβαίως, μιλάμε για τον πρώτο “Τροχό” με παρουσιαστή τον Γιώργο Πολυχρονίου, που ξεκίνησε τη δεύτερη μέρα λειτουργίας του ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο, στο οποίο ως παίκτες συμμετείχαν οι τραγουδιστές Λευτέρης Πανταζής, Πωλίνα και Αλέξια, ενώ δίπλα στον Πολυχρονίου ήταν το μοντέλο Στέλλα Μανωλά, η οποία αργότερα αποχώρησε, αφήνοντας τη θέση της στη γλυκιά -κι απολύτως συνδεδεμένη με τον “Τροχό”- Κρίστα.

Το concept του γνωστό και προσιτό σε όλους, δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, καθώς στηρίζεται στην κλασική, παιδική κρεμάλα. Στον ΑΝΤ1, τότε ολοκλήρωσε οκτώ κύκλους (με παρουσιαστές αργότερα τους Παύλο Χαϊκάλη και Δάνη Κατρανίδη) κι ύστερα μετακόμισε για μια σεζόν στο Mega (με τους Γιάννη Κουτράκη και Νίκη Κάρτσωνα).

Ο κύκλος άνοιξε ξανά με επιτυχία το 2015 στο Star, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να γράφει τη δική του ιστορία στην παρουσίαση, έχοντας ως παρτενέρ αρχικά τη Τζούλια Νόβα, αργότερα την Βάλια Χατζηθεοδώρου και τις τελευταίες σεζόν τη Νατάσσα Κουβελά.

Μυστικό της επιτυχίας: Το προσιτό σε όλους, ανεξαρτήτως εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, concept, που επιτρέπει και στον τηλεθεατή να συμμετέχει νοερά από το σπίτι.

Φράση κλειδί: Κάποτε τα ενθουσιώδη επιφωνήματα του Πολυχρονίου “ναιαιαιαιαι!”, “χαμόοοος!”. Σήμερα “όποιος γυρίζει, κερδίζει”.

Το Μεγάλο Παζάρι, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο (1991-93)

Τον Οκτώβριο του 1991, ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναλαμβάνει στο Mega την παρουσίαση της ελληνικής εκδοχής του δημοφιλούς αμερικανικού τηλεπαιχνιδιού “Let's Make a Deal”, που στα ελληνικά παίρνει τον τίτλο “Το μεγάλο παζάρι”.

Το τηλεπαιχνίδι γράφει τη δική του ιστορία ως ένα από τα πλέον αγαπημένα παιχνίδια των πρώτων χρόνων της ιδιωτικής τηλεόρασης. Ο Μικρούτσικος, πριν ακόμα μπουν στη ζωή του τα ριάλιτι, διαλέγει παίκτες από το κοινό, μιλά ακατάπαυστα κι αστειεύεται με όλους και μοιράζει λεφτά, πλυντήρια, σκάφη και ζονκ που αντιστοιχούν στο δώρο της παρηγοριάς -άγραφες βιντεοκασέτες.

Τα επόμενα χρόνια υπήρξαν προσπάθειες αναβίωσης του και με τον ίδιο παρουσιαστή (όπως το 2006 στον Alpha ως “Το πιο μεγάλο παζάρι”), όμως δεν πλησίασαν την επιτυχία του πρώτου.

Μυστικό της επιτυχίας: ο ασταμάτητος Μικρούτσικος, η φωνή του Ίζυ Κουτιέλ στην εκφώνηση, ο μίστερ Ζονκ, συν το γεγονός ότι δεν απαιτεί γνώσεις, παρά μόνο τύχη και ρίσκο. Προσοχή, όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, το ρίσκο δεν βγαίνει πάντα σε καλό.

Φράση κλειδί: “Τα λεφτά, το κουτί ή την κουρτίνα 3;”

Κόντρες με τον Βλάση Μπονάτσο (1992-93)

Στην εποχή του θεωρήθηκε ως το πιο ευχάριστο και εύθυμο τηλεπαιχνίδι, που άφησε στην ιστορία πληθώρα από ατάκες, αξέχαστες στιγμές κι ένα concept που συνεχίζει να επανέρχεται με διαφορετικούς τίτλους και παρουσιαστές.

Ο αλησμόνητος Βλάσης Μπονάτσος στάθηκε ιδανικός οικοδεσπότης στην ελληνική εκδοχή του δημοφιλούς αμερικανικού “Family Feud” -δύο ομάδες καλούνται να μαντέψουν τις πιο δημοφιλείς απαντήσεις του κόσμου στις πιο ευφάνταστες ερωτήσεις- με φουλ ενέργεια, χιούμορ και ατάκες που αμέσως γίνονταν σλόγκαν.

Αν και κράτησε μόλις μία χρονιά, παραμένει Τοπ στην ιστορία ενός concept που επέστρεψε επανειλημμένως τα επόμενα χρόνια -το ‘96 με τίτλο “Κόντρα πλακέ” στο Mega και παρουσιαστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο, αργότερα ως “Άκου τι είπαν” με τον Χρήστο Φερεντίνο- και συνεχίζει να επανέρχεται σε διαφορετικές εκδοχές. Κι εδώ όμως ισχύει απόλυτα ο “κανόνας” που λέει ότι το πρώτο -το παλιό, το ορθόδοξο- παραμένει το καλύτερο.

Μυστικό της επιτυχίας: Ο “απαράδεκτος” Βλάσης, το κλίμα “πάρτι” που δημιουργούσε κάθε απόγευμα στο πλατό, οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του όταν οι παίκτες κέρδιζαν -και ο ήχος – γαϊδουράκι με το “Χ” της αποτυχίας.

Φράσεις κλειδί: “Φοβερό!”, “τρομερό!”, “πάααααρα πολύ ωραίο!”.

Mega Banca, με τον Γιώργο Πολυχρονίου (1992-1994)

Αμέσως μετά τη “μεταγραφή” του από τον ΑΝΤ1 στο Mega, ο Γιώργος -ladies and gentlemen- Πολυχρονίου, παρουσίασε άλλο ένα τηλεπαιχνίδι, που άφησε στίγμα στην τηλεοπτική ιστορία, τη “Mega Banca”. Στο πλευρό του η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Ελένη Μενεγάκη, αποκάλυπτε τους αριθμούς, που έδιναν την ευκαιρία στους τηλεθεατές να κερδίσουν από το σπίτι (μέχρι και 10.000.000 δραχμές), συμπληρώνοντας ένα ειδικό δελτίο.

Κλασικό παιχνίδι με ερωτήσεις γνώσεων για παίκτες με γρήγορα αντανακλαστικά, κατέκτησε από το ξεκίνημα του υψηλές τηλεθεάσεις και εξελίχθηκε σε “Mega Banca show” με μπαλέτα, ορχήστρα και “επώνυμους” καλεσμένους, οι οποίοι προσπαθούσαν -για φιλανθρωπικό σκοπό- να τινάξουν την μπάνκα στον αέρα.

Μυστικό της επιτυχίας: η πληθωρικότητα του Πολυχρονίου, η αγωνία του τηλεοπτικού κοινού για τους αριθμούς που η Μενεγάκη παρουσίαζε σε δόσεις και τα αλησμόνητα εορταστικά, στα οποία συμμετείχαν ονόματα όπως οι Κωστάς Βουτσάς, Χάρρυ Κλυνν και Γιώργος Κωνσταντίνου -στο ίδιο.

Φράσεις κλειδί: “Εκατομμύριαααααα” και “μετρητά αμέτρητα”.

Ρουκ Ζουκ, με τη Μαίρη Μηλιαρέση (1994-1997)

Τον Απρίλιο του 1994, την εποχή που τα τηλεπαιχνίδια ήταν στις μεγάλες δόξες τους, το Mega φέρνει στην Ελλάδα το “Ρουκ Ζουκ”, που έγινε κλασικός σύντροφος στα μεσημέρια μας για τα επόμενα τρία χρόνια -και μας έκανε να αγαπήσουμε το επιτραπέζιο “Ταμπού” πριν καν το γνωρίσουμε.

Το “Ρουκ Ζουκ” της εποχής εκείνης δεν ήταν μόνο ένα επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι. Έγινε μόδα στις παρέες της εποχής κι απέκτησε πιστούς φαν που ακόμα νοσταλγούν το “καλησπέρα πέρα για πέρα” της Μηλιαρέση και τον Ρούκι. Από το 2017 έχει επανέλθει με επιτυχία κι αρκετές αλλαγές στον ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία μάλιστα παρουσίασε κι ένα επετειακό επεισόδιο από κοινού με τη Μηλιαρέση.

Μυστικό της επιτυχίας: το παρεΐστικο ύφος και η μεγάλη απήχηση στα νεανικά κοινά, που έχουν λατρέψει το concept.

Φράσεις κλειδί: “Ο χρόνος σου αρχίζει από ρουκ ζουκ”.

Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος, με τον Σπύρο Παπαδόπουλο (1999-2002)

Το 2010, στην επέτειο των 20 χρόνων του Mega, ψηφίστηκε ως το πλέον αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του καναλιού. Έκανε πρεμιέρα το 1999, με παρουσιαστή τον άμεσο και χαλαρό Σπύρο Παπαδόπουλο και μεγάλο αντίπαλο των παικτών -που διεκδικούσαν μέχρι και 50.000.000 δραχμές- το “τέρας”.

Ο “Εκατομμυριούχος” αγαπήθηκε κι απέκτησε πιστούς φαν από την αρχή, μοίρασε υψηλά ποσά -επιταγές, που υπέγραφε ο Σπύρος- κι έγινε επιτραπέζιο και ηλεκτρονικό παιχνίδι στα νεοαποκτηθέντα κινητά τηλέφωνα. Σημείωσε υψηλές τηλεθεάσεις στο Mega μέχρι το 2002 και μεταφέρθηκε στην ΕΡΤ για τα επόμενα δύο χρόνια, με τον ίδιο παρουσιαστή. Συνέχισε για μια χρονιά στον Alpha (με τον Θοδωρή Αθερίδη), ενώ εξακολουθεί να γνωρίζει επιτυχία στη σύγχρονη εκδοχή του στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Μυστικό της επιτυχίας: Είναι το πλέον κλασικό και αγωνιώδες τηλεπαιχνίδι γνώσεων και παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια στον κόσμο, που έχει εμπνεύσει μέχρι και βραβευμένη με Όσκαρ ταινία (Slamdog Millionaire)

Φράση κλειδί: “Πάρε τη βοήθεια του κοινού”.

Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος, με την Έλενα Ακρίτα (2001 -2003)

Το 2001, το Mega φέρνει στην Ελλάδα -με δικαιώματα που αγοράστηκαν πανάκριβα από το BBC- ένα τηλεπαιχνίδι, που δεν έμοιαζε με αυτά που ξέραμε. Ειδοποιός διαφορά του ο τρόπος παρουσίασης. Οι παρουσιαστές του έπρεπε υποχρεωτικά να φορούν μαύρα, να είναι αυστηροί και να σχολιάζουν με ειρωνείες τα λάθη των παικτών.

Το ευτύχημα στη συγκεκριμένη συγκυρία είναι ότι ο ρόλος ανατέθηκε στην Έλενα Ακρίτα, η οποία στάθηκε ιδανική στο ρόλο της σαρκαστικής παρουσιάστριας, δημιουργώντας σλόγκαν που παραμένουν ζωντανά. Το αγαπημένο παιχνίδι επανήλθε τον Σεπτέμβριο του 2019 στον ΣΚΑΪ, με τον Τάσο Τρύφωνος -που ήδη το παρουσίαζε με μεγάλη επιτυχία στην τηλεόραση της Κύπρου- για τρεις σεζόν και για άλλη μία στην ΕΡΤ, προσφέροντας στο κοινό πολλά viral στιγμιότυπα.

Μυστικό της επιτυχίας: Η τηλεοπτική περσόνα της Ακρίτα και οι παγερές, μονολεκτικές επικρίσεις της στους παίκτες (“αίσχος”, “όνειδος”, ντροπή!”).

Φράση κλειδί: “Λυπάμαι πολύ, είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος”.

Deal, με τον Χρήστο Φερεντίνο (2005-2008)

Η πρώτη ήταν και η καλύτερη περίοδος ενός τηλεπαιχνιδιού, που εδώ και 20 χρόνια, συνεχίζει να επανέρχεται -είτε με τον ίδιο παρουσιαστή, είτε με τον Γιώργο Θαναηλάκη στη σημερινή εκδοχή του στον Alpha.

Θεωρείται το τηλεπαιχνίδι που μοίρασε τα περισσότερα χρήματα στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης -ως Deal και ως Super Deal”. Δεν απαιτεί γνώσεις, αλλά τύχη και ένστικτο στην προσπάθεια των παικτών να πετύχουν το καλύτερο “deal” με έναν αόρατο τραπεζίτη. Στην παρθενική εκδοχή του, που ξεκίνησε στον ΑΝΤ1 τον Φεβρουάριο του 2005, καθιέρωσε τον Χρήστο Φερεντίνο στην παρουσίαση τηλεοπτικών παιχνιδιών, πρόσφερε μπόλικη αγωνία και μεγάλες συγκινήσεις.

Μυστικό της επιτυχίας: Είναι πολλά τα λεφτά. Θυμηθείτε τη Γεωργία, από το μακρινό 2006...

Φράση κλειδί: “Οι 200.000 ευρώ βρήκαν τον δάσκαλο τους”.