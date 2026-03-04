Τα φαβορί για την παρουσίαση του Your Face Sounds Familiar και η επιτροπή... έκπληξη

Για την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα, στις 19 Απριλίου σύμφωνα με πληροφορίες του Reader προγραμματίζεται η πρεμιέρα του νέου κύκλου του «Your Face Sounds Familiar». Η ομάδα των συμμετεχόντων έχει σχεδόν κλειδώσει, δεν ισχύει όμως το ίδιο για την επιτροπή και τον παρουσιαστή.

Φαβορί παραμένει ο Σάκης Ρουβάς χωρίς να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αναλάβει τελικά την παρουσίαση του σόου η Μπέτυ Μαγγίρα ενώ μετά τον Τάκη Ζαχαράτο τα τρία νέα ανδρικά ονόματα που ακούγονται για την επιτροπή είναι αυτά του Γιώργου Μαζωνάκη ο οποίος είχε συνεργαστεί με το σόου μιμήσεων και στο παρελθόν, του Ρένου Χαραλαμπίδη και του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Θεοφάνους.

Διαβάστε ακόμα: H παράσταση με την οποία κάνει πρεμιέρα ο Σεφερλής στο Mega και η απάντηση... του ανταγωνισμού

Στα γυναικεία ονόματα πλην της Δέσποινας Βανδή και της Ελένης Φουρέϊρα επανήλθε στη σχετική λίστα το όνομα της Έλλης Κοκκίνου που ανήκει στο δυναμικό του ΑΝΤ1 με την παρουσίαση του «Don’t Forget the Lyrics» ενώ προστέθηκε και αυτό της Ελεονώρας Ζουγανέλη που στο παρελθόν είχε εμφανιστεί με επιτυχία στην κριτική επιτροπή του «The Voice». Στους συμμετέχοντες φαίνεται πως κλειδώνει και ο Αλεξάνδρος Μπουρδούμης που είχε ζητήσει χρόνο προκειμένου να δώσει την τελική του απάντηση στην παραγωγή.

