Τα Φαντάσματα: Νέο επεισόδιο στο Star την Κυριακή 19 Οκτωβρίου (trailer)

Το βράδυ της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου, στις 21:00, θα μεταδοθεί από το Star το 3ο επεισόδιο της σειράς «Τα φαντάσματα», καθώς την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξε σε επανάληψη το δεύτερο επεισόδιο.

Η επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC «Ghosts», που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες, ήρθε και στην Ελλάδα και ήδη από τα δύο πρώτα επεισόδια οι αντιδράσεις είναι απόλυτα θετικές.

Τα Φαντάσματα: Τι θα δούμε στο 3ο επεισόδιο την Κυριακή

Ο Παρασκευάς, το φάντασμα του προσκόπου από τη δεκαετία του ’80, που σκοτώθηκε κατά λάθος σε αγώνες τοξοβολίας, έχει μελαγχολήσει, καθώς προετοιμάζεται για την ετήσια επίσκεψη από τα μέλη της οικογένειάς του, για την επέτειο του θανάτου του. Με τη βοήθεια της Μαρίνας, βλέπει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία και αντιλαμβάνεται κάτι για το παρελθόν του, που τον ταράζει πολύ. Ο Χάρης συνειδητοποιεί ότι τα φαντάσματα μπορούν να παρακολουθούν το ζευγάρι και στις ιδιωτικές του στιγμές και αυτό δεν τού αρέσει καθόλου. Στο μεταξύ, το σπίτι έχει γεμίσει από εργάτες για την ανακαίνιση και τα φαντάσματα παρακολουθούν όλη τη διαδικασία με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Μαρίνα προσπαθεί να τα αγνοήσει, αλλά οι κινήσεις που κάνει για να τα αποφύγει, δημιουργούν στους εργάτες της ανακαίνισης την εντύπωση ότι είναι εκκεντρική και αγενής. Το φάντασμα της αρχαίας Ελληνίδας παρθένας Θεοφανίας προσπαθεί να μάθει από πού έρχονται τα μωρά, αλλά οι απαντήσεις που λαμβάνει δεν τη διαφωτίζουν καθόλου.

Τα Φαντάσματα: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του Star

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Έλλη Τρίγγου, που υποδύονται το ζευγάρι των «τυχερών» κληρονόμων. Πλαισιώνονται από ένα πολυσυλλεκτικό καστ που ενσαρκώνει τα φαντάσματα με μοναδικότητα και χιούμορ:

Ναταλία Τσαλίκη

Αγορίτσα Οικονόμου

Θοδωρής Σκυφτούλης

Άρης Τρουπάκης

Χάρης Φλέουρας

Άλκης Μπακογιάννης

Ευαγγελία Καρακατσάνη

Νίκος Γιαλελής

Στέλιος Ιακωβίδης

Κάθε φάντασμα έχει τη δική του ιστορία, εποχή και ιδιοτροπία, προσφέροντας μια πολυφωνία χαρακτήρων που υπόσχεται να κρατήσει το ενδιαφέρον αμείωτο.

Συντελεστές σειράς:

Σενάριο : Λευτέρης Παπαπέτρου

: Λευτέρης Παπαπέτρου Σκηνοθεσία : Αμαλία Γιαννίκου

: Αμαλία Γιαννίκου Διεύθυνση Φωτογραφίας : Γιάννης Δρακουλαράκος

: Γιάννης Δρακουλαράκος Producer : Διονύσης Σαμιώτης

: Διονύσης Σαμιώτης Head of Production : Νάνσυ Κοκολάκη

: Νάνσυ Κοκολάκη Production Designer : Μιχάλης Σαμιώτης

: Μιχάλης Σαμιώτης Ενδυματολόγος : Κατερίνα Παπανικολάου

: Κατερίνα Παπανικολάου Παραγωγή: Tanweer Productions