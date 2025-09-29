Γιατί «Τα Φαντάσματα» είναι μια κωμωδία για την οποία θα μιλάμε για καιρό

Η νέα, απολαυστικά ετερόκλητη, παρέα του Star διαθέτει τις αρετές κωμικών σειρών, που άφησαν εποχή στην ελληνική τηλεόραση

Αν σας αρέσουν οι σειρές με φαντάσματα, οι οποίες σε κάνουν να κρατάς την ανάσα σου, βλέποντας πόρτες να ανοιγοκλείνουν, ενώ ακούγονται ουρλιαχτά και δαιμονισμένες φιγούρες εμφανίζονται από τα βάθη του σκότους, η νέα σειρά του Star, «Τα Φαντάσματα» δεν είναι ακριβώς για σας.

Εδώ τα φαντάσματα δεν είναι καθόλου τρομακτικά, ακόμα κι αν ουρλιάξουν ή μετακινήσουν αντικείμενα, ακόμα κι όταν κυκλοφορούν ακέφαλα μέσα στο σπίτι…

Το επιτυχημένο Ghosts και η αρχική ιδέα

Εδώ, βεβαίως, δεν μιλάμε για μια σειρά τρόμου, αλλά για μια νέου τύπου μεταφυσική κωμωδία, στηριγμένη στη βρετανική παραγωγή του BBC, Ghosts, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία μετά την πρώτη της σεζόν το 2019, κράτησε συνολικά πέντε κύκλους και διασκευάστηκε σε Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία), Αυστραλία και Αμερική (από το CBS).

Η αρχική ιδέα των Βρετανών δημιουργών (της ομάδας Them There, που βρίσκεται και πίσω από τα Horrible Histories και Yonderland) ξεκίνησε από το στερεότυπο ενός στοιχειωμένου σπιτιού, στην πορεία, όμως αγκάλιασαν το concept ενός κλισέ της κωμωδίας: της αναγκαστικής κι αταίριαστης συγκατοίκησης σε ένα κοινόχρηστο σπίτι. Από τη μια τα φαντάσματα, ο καθένας από διαφορετική εποχή της Ιστορίας κι από την άλλη ένα ζευγάρι γήινο, σημερινό, γνήσιοι εκπρόσωποι των ανησυχιών και των τάσεων του σύγχρονου κόσμου.

Η απόφαση του Star να μεταφέρει το concept στην ελληνική τηλεόραση -σε κόντρα της διαχρονικής μόδας της οικογενειακής κωμωδίας- οδηγεί σε μια σειρά, που δεν μοιάζει με προηγούμενες, αλλά θυμίζει κάποιες που άφησαν ιστορία. Κι αν κρίνουμε από την πρεμιέρα, Τα Φαντάσματα, έχουν όλα τα φόντα για να εξελιχθούν σε μια κωμωδία, για την οποία θα μιλάμε ακόμα για καιρό.

Το σουρεάλ χιούμορ, που αγαπήσαμε

Λόγος πρώτος και βασικός: ο Λευτέρης Παπαπέτρου -προφανώς σε μεγάλα κέφια- υπογράφει ένα σενάριο, που έχει όλες τις -σουρεάλ- αρετές που αγαπήσαμε σε προηγούμενες σειρές του (όπως τα Εγκλήματα, το Είσαι το ταίρι μου και το Κάτω Παρτάλι).

Αξιοποίησε ιδανικά το επιτυχημένο concept και το προσάρμοσε στην ελληνική πραγματικότητα και Ιστορία, με κωμικά στοιχεία που ρέουν αβίαστα, με καλοδομημένες σκηνές, διαλόγους και ατάκες, με τις οποίες γελάς κι όταν τις θυμάσαι αργότερα (όπως "δεν είναι καλό να τρώμε ανθρώπους, το είπε ο Απόστολος Παύλος, τον άκουσα με τα αυτιά μου" ή η καλοαναθρεμμένη κυρία επί των τιμών της βασίλισσας Αμαλίας λέει στην άξεστη αγωνίστρια της Τουρκοκρατίας: "Μα καλά, πόσο κρυφό ήταν αυτό το σχολειό, δεν το βρήκες ποτέ;").

Τα φαντάσματα της νέας σειράς είναι δουλεμένα στη λεπτομέρεια. Ο πρόσκοπος που πέθανε σε ατύχημα σε μάθημα τοξοβολίας έχει -ακόμα- ένα βέλος καρφωμένο στο λαιμό του, η μπαρουτοκαπνισμένη αγωνίστρια, που κάηκε από τους Τούρκους αναδίδει μια μυρωδιά καμένου, ο βουλευτής της δεκαετίας του ‘90 που πέθανε πάνω σε όργιο είναι ντυμένος με σακάκι και γραβάτα και γυμνός από τη μέση και κάτω, ενώ ένας ακέφαλος ιππότης προσπαθεί -ματαίως- να συναντηθεί με το σώμα του στους διαδρόμους του αρχοντικού -σαν ομιλούν «thing» της οικογένειας Άνταμς.

Μεταφυσικές ανησυχίες και γήινες αδυναμίες

Όλοι οι χαρακτήρες της παρέας των φαντασμάτων δείχνουν ρεαλιστικοί μέσα στο σουρεαλισμό τους, αφήνουν στίγμα της προσωπικότητας και της εποχής τους και συνθέτουν μια απολαυστικά ετερόκλητη συμμαχία: η αριστοκρατική κυρία της παλιάς Αθήνας, που δολοφονήθηκε από τον άντρα της (Ναταλία Τσαλίκη), η λαϊκή αγωνίστρια της Τουρκοκρατίας (Αγορίτσα Οικονόμου), η παρθένα Αθηναία της εποχής των Ρωμαίων κατακτητών (Ευαγγελία Καρακατσάνη), ο αρχαίος με τη συμπεριφορά Νεάτερνταλ (Θοδωρής Σκυφτούλης), ο ατσαλάκωτος ταγματάρχης που σκοτώθηκε από τους Γερμανούς στην Κατοχή (Χαρης Φλέουρας), ο ρομαντικός ποιητής των αρχών του 20ού αιώνα (Άλκης Μπακογιάννης), ο ασύδοτος πολιτικός των ‘90s (Άρης Τρουπάκης), ο πρόσχαρος υπενωμοτάρχης των προσκόπων (Νίκος Γιαλελής) και ο ακέφαλος ιππότης (Στέλιος Ιακωβίδης – Ρωμανός Κατσαρής).

Διαβάστε ακόμα: Τα Φαντάσματα: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του Star

Απέναντι τους, το ζευγάρι των νέων συγκάτοικων που μόλις κληρονόμησε το παλιό αρχοντικό (Έλλη Τρίγγου - Ορφέας Αυγουστίδης) βγάζει selfie στους διαδρόμους κι έχει πολύ πιο γήινα προβλήματα να ασχοληθεί από ένα φωτιστικό που ξαφνικά αναβοσβήνει. Τα πράγματα, ωστόσο, αλλάζουν όταν η κεντρική ηρωίδα, ύστερα από ένα ατύχημα αρχίζει κι ακούει και βλέπει τα φαντάσματα...

Σατιρική ματιά στο σήμερα

Η γρήγορη και με ρυθμό σκηνοθεσία (Αμαλία Γιαννίκου), οι κωμικές, αλλά με το σωστό μέτρο ερμηνείες (υπέροχη Ναταλία Τσαλίκη), η πολύ ενδιαφέρουσα χημεία μεταξύ Τρίγγου και Αυγουστίδη και η κωμική φλέβα που για πρώτη φορά στην τηλεόραση παρουσιάζει η πρώτη, η σατιρική ματιά στο σήμερα (π.χ. ένα από τα φαντάσματα, μόλις βλέπει την Τρίγγου αναφωνεί "την πέρασα για Μάγισσα!" -σε μια σαφή αναφορά σε προηγούμενο ρόλο της) είναι οι κύριοι λόγοι που -στη πρώτη γνωριμία τουλάχιστον- τα Φαντάσματα δείχνουν ακαταμάχητα.

Κι αν μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερα από ένα επεισόδιο την εβδομάδα -το επόμενο θα προβληθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 9 μ.μ.- θα ήταν ευπρόσδεκτο αντίδοτο στα ριάλιτι και στα -πολλά- δράματα...