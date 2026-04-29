Τα Φιλαράκια: Το ιλιγγιώδες ποσό που εξακολουθούν να παίρνουν οι πρωταγωνιστές από τις επαναλήψεις

Ανάμεσα στις πολυσυζητημένες πρόσφατες αποκαλύψεις της, η Λίζα Κούντροου επιβεβαίωσε και το ιλιγγιώδες ποσό που εξακολουθούν να λαμβάνουν οι πρωταγωνιστές της σειράς «Τα Φιλαράκια» μετά από τόσα χρόνια.

Η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο Ματ Λε Μπλανκ και η Λίζα Κούντροου εξακολουθούν να εισπράττουν περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο από τα δικαιώματα των επαναλήψεων της σειράς συμφωνα με την εφημερίδα The Times.

Η Κούντροου κάνοντας χιούμορ απάντησε ίσως συμβαίνει επειδή «Η Φοίβη Μπουφέ ήταν τόσο καλή».

Ωστόσο, εκμυστηρεύτηκε με μεγαλύτερη σοβαρότητα πως και η ίδια ξαναείδε τη σειρά μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι. «Πριν, έβλεπα μόνο τι είχα κάνει λάθος ή τι θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα. Αλλά για πρώτη φορά εκτίμησα πραγματικά πόσο καλή ήταν.»

Αναφερόμενη στο καστ, πρόσθεσε:

«Ένιωθα ότι τα πήγα καλά, αλλά η Τζένιφερ και η Κόρντεϊ; Απίστευτες. Ο Ντέιβιντ και ο Ματ; Με έκαναν να γελάω πολύ. Και ο Μάθιου -ήταν απλώς ο καλύτερος από όλους μας.»

Η ίδια πιστεύει επίσης ότι η «χημεία» μεταξύ των έξι χαρακτήρων ήταν κάτι μοναδικό για την εποχή.

«Τα Φιλαράκια αποτύπωσαν μια μορφή αθωότητας που ίσως μια νεότερη γενιά δεν έχει ζήσει ποτέ», εξήγησε η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός. «Είναι πραγματικά σπουδαίο έργο.»

«Υπάρχουν πολλές σειρές με μεγάλα ονόματα κωμικών εκείνης της εποχής που δεν είναι αστείες», πρόσθεσε, «αλλά Τα Φιλαράκια είναι.»

Παρότι υπήρξαν κάποια προβλήματα στα παρασκήνια, αυτά δεν επηρέασαν τη σχέση του καστ, το οποίο κατάφερε να φτάσει από τα 22.500 δολάρια ανά επεισόδιο στην πρώτη σεζόν, στο 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο στις σεζόν 9 και 10.

Φυσικά, η Λίζα Κούντροου αναγνωρίζει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τον Μάθιου Πέρι και το μοναδικό του χιούμορ.

«Ήταν μια ιδιοφυΐα σε δράση», είπε για την ερμηνεία του ως Τσάντλερ Μπινγκ. «Και ό,τι κι αν κάνουμε στο μέλλον, δεν θα ζήσουμε ποτέ ξανά κάτι τέτοιο.»