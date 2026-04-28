Βόμβα Κούντροου για «Τα Φιλαράκια»: «Άνδρες σεναριογράφοι είχαν φαντασιώσεις με την Άνιστον και την Κόξ»

Το γεγονός ότι η σειρά Friends, γνωστή σε εμάς ως «Τα Φιλαράκια», είναι μια από τις πιο πετυχημένες σειρές στην τηλεόραση, αποδεικνύεται από το ότι συζητιέται ακόμη μετά από τριάντα χρόνια και ότι μαθαίνουμε νέα πράγματα για τα γυρίσματα. Μια τέτοια «φρέσκια» πληροφορία μάθαμε και από την ηθοποιό Λίζα Κούντροου (Lisa Kudrow) που υποδύθηκε την Φοίβη Μπουφέ, η οποία ωστόσο δεν μας ήταν ευχάριστη.

Η ηθοποιός, μίλησε για κρούσματα άσχημης και σκληρής συμπεριφοράς που αντιμετώπισε από τους άνδρες σεναριογράφους, αφήνοντας αιχμές για αμφιλεγόμενη συμπεριφορά πίσω από τα παρασκήνια.

Σε μια συνέντευξη στους Times του Λονδίνου, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 25 Απριλίου, η Λίζα αποκάλυψε: «Σίγουρα συνέβαιναν άσχημα πράγματα πίσω από τις κάμερες. Μην ξεχνάτε ότι παίζαμε σε live κοινό. Αν κάναμε κάποιο λάθος στα λόγια, θα μας έλεγαν ''Δεν μπορεί να διαβάσει αυτή η γ*******;».

Βόμβα Κούντροου για σεξιστική συμπεριφορά σεναριογράφων

Εκτός από την λεκτική συμπεριφορά που μπορεί να ξεπερνούσε τα όρια, η Λίζα Κούντροου έκανε λόγο και για σεξιστικές συμπεριφορές. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αίθουσα των συγγραφέων ήταν στελεχωμένη με 12 έως 15 συγγραφείς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άνδρες. Είπε ότι «οι άντρες ήταν ξύπνιοι μέχρι αργά συζητώντας τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις». Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, σε αυτές τις φαντασιώσεις ανέφεραν και την Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston) την Ρέιτσελ στη σειρά, και την Κόρτνεϊ Κοξ (Courteney Cox), Μόνικα στη σειρά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα περιβάλλον μεταξύ των σεναριογράφων της κωμικής σειράς και των πρωταγωνιστών της που «θα μπορούσε να είναι βάναυσο», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, δήλωσε ότι, το κλίμα μεταξύ των πέντε πρωταγωνιστών ήταν πάρα πολύ καλό, συμπληρώνοντας ότι: «Ό,τι και να κάνουμε στο μέλλον, δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να πω κάτι κακό για τα Friends γιατί εξακολουθεί να είναι απίστευτη δουλει».