Τα πήρε άσχημα η Λυμπεράκη on air με τον καβγά Σπανάκη - Χριστοδουλάκη: «Τελειώσατε; Να παρέμβουμε;»

Η εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» στο MEGA μετατράπηκε σε… πεδίο μάχης όταν οι βουλευτές Βασίλης Σπανάκης και Μανώλης Χριστοδουλάκης αντάλλαξαν σκληρές κουβέντες στον αέρα.
Ο Σπανάκης επέμενε με ερώτηση που άναψε τα αίματα: «Θα βάλετε νέους φόρους στο ΠΑΣΟΚ;»
Η ένταση κορυφώθηκε, με τον Χριστοδουλάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους, ενώ η Νίκη Λυμπεράκη προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη.
Η παρουσιάστρια, εμφανώς εκνευρισμένη από την αδιαφορία των δύο, παρενέβη με φράση που έγινε viral: «Τελειώσατε; Μπορούμε να παρέμβουμε;»
Ο Σπανάκης συνέχισε, αγνοώντας την προσπάθειά της, λέγοντας ότι «ο Χριστοδουλάκης μιλάει».
Η Λυμπεράκη, γελώντας με δυσπιστία, απάντησε: «Μα τι λέτε;»
Το στιγμιότυπο προκάλεσε αίσθηση στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως η εκπομπή θύμιζε περισσότερο κοινοβουλευτική σύγκρουση παρά τηλεοπτικό διάλογο.
