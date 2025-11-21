Τα πήρε άσχημα η Λυμπεράκη on air με τον καβγά Σπανάκη - Χριστοδουλάκη: «Τελειώσατε; Να παρέμβουμε;»

Η εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» στο MEGA μετατράπηκε σε… πεδίο μάχης όταν οι βουλευτές Βασίλης Σπανάκης και Μανώλης Χριστοδουλάκης αντάλλαξαν σκληρές κουβέντες στον αέρα.

Ο Σπανάκης επέμενε με ερώτηση που άναψε τα αίματα: «Θα βάλετε νέους φόρους στο ΠΑΣΟΚ;»

Η ένταση κορυφώθηκε, με τον Χριστοδουλάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους, ενώ η Νίκη Λυμπεράκη προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη.

Η παρουσιάστρια, εμφανώς εκνευρισμένη από την αδιαφορία των δύο, παρενέβη με φράση που έγινε viral: «Τελειώσατε; Μπορούμε να παρέμβουμε;»

Ο Σπανάκης συνέχισε, αγνοώντας την προσπάθειά της, λέγοντας ότι «ο Χριστοδουλάκης μιλάει».

Η Λυμπεράκη, γελώντας με δυσπιστία, απάντησε: «Μα τι λέτε;»

Το στιγμιότυπο προκάλεσε αίσθηση στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως η εκπομπή θύμιζε περισσότερο κοινοβουλευτική σύγκρουση παρά τηλεοπτικό διάλογο.