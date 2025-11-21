Μενού

Τα πήρε άσχημα η Λυμπεράκη on air με τον καβγά Σπανάκη - Χριστοδουλάκη: «Τελειώσατε; Να παρέμβουμε;»

Το τηλεοπτικό στούντιο θύμισε κοινοβουλευτική μάχη, με ένταση, φωνές και viral ατάκες με αποτέλεσμα η Νίκη Λυμπεράκη να γίνει έξαλλη.

Reader symbol
Newsroom
επικοί τηλεοπτικοί καυγάδες
Νίκη Λυμπεράκη | Glomex / Mega TV
  • Α-
  • Α+

Η εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» στο MEGA μετατράπηκε σε… πεδίο μάχης όταν οι βουλευτές Βασίλης Σπανάκης και Μανώλης Χριστοδουλάκης αντάλλαξαν σκληρές κουβέντες στον αέρα.

Ο Σπανάκης επέμενε με ερώτηση που άναψε τα αίματα: «Θα βάλετε νέους φόρους στο ΠΑΣΟΚ

Η ένταση κορυφώθηκε, με τον Χριστοδουλάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους, ενώ η Νίκη Λυμπεράκη προσπαθούσε να επαναφέρει την τάξη.

Η παρουσιάστρια, εμφανώς εκνευρισμένη από την αδιαφορία των δύο, παρενέβη με φράση που έγινε viral: «Τελειώσατε; Μπορούμε να παρέμβουμε;»

Ο Σπανάκης συνέχισε, αγνοώντας την προσπάθειά της, λέγοντας ότι «ο Χριστοδουλάκης μιλάει».

Η Λυμπεράκη, γελώντας με δυσπιστία, απάντησε: «Μα τι λέτε;»

Το στιγμιότυπο προκάλεσε αίσθηση στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως η εκπομπή θύμιζε περισσότερο κοινοβουλευτική σύγκρουση παρά τηλεοπτικό διάλογο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA