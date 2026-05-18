Τα σενάρια για το μέλλον της Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1 και η μικρή παύση για το... Moments

Κόντρα στα διάφορα σενάρια που την εντάσσουν στο πλαίσιο της μεταγραφολογίας της φετινής σεζόν η Ζέτα Μακρυπούλια θα βρίσκεται και την επόμενη τηλεοπτική περίοδο στη συχνότητα του ΑΝΤ1. Επίσης παρά τις φήμες το Ρουκ Ζουκ συνεχίζεται κανονικά με έναν ακόμη κύκλο αλλά και special επεισόδια ωστόσο ακόμη δεν έχει αποφασιστεί οριστικά η ζώνη μετάδοσης του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού.

Όσον αφορά στο «Moments» πιθανότατα ένα ακόμη επεισόδιο θα προβληθεί μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν και θα είναι ο «πιλότος» που είχε γυριστεί με τον Φάνη Μουρατίδη με νέο μοντάζ φυσικά, κάποιες προσθήκες αλλά και επικαιροποίηση των βίντεο που είχαν γίνει για τον εν λόγω καλεσμένων. Προς το παρόν η Ζέτα Μακρυπούλια κάνει μια μικρή παύση από τα γυρίσματα του «Moments» λόγω των θεατρικών της υποχρεώσεων στο «Τζένη Τζένη» και ενδεχομένως προσεχώς και στην Επίδαυρο ωστόσο θα επιστρέψει στο στούντιο για κάποια ακόμη επεισόδια που όπως όλα δείχνουν θα προβληθούν την επόμενη τηλεοπτική περίοδο που ξεκινά το φθινόπωρο.