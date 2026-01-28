Τα σενάρια για το τηλεοπτικό μέλλον του Δημήτρη Ουγγαρέζου: Tο Buongiorno και οι προτάσεις

Μόνος του άνοιξε το θέμα του τηλεοπτικού του παρόντος και μέλλοντος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με συνέντευξη που έδωσε στην ομοκάναλή του Σίσσυ Χρηστίδου. Ο

παρουσιαστής αφού επιβεβαίωσε πως λήγει το συμβόλαιό του με το Mega στο τέλος της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου το καλοκαίρι του 2026, έθεσε επί της ουσίας και το πλαίσιο στο οποίο θα διαπραγματευθεί με το Mega ή άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω στην επόμενη φάση. Νιώθω ότι είμαι στάσιμος σε μια πάρα πολύ καλή φάση τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να αναλάβω δράση και να μην περιμένω να έρθουν πράγματα. Όσον αφορά τη δουλειά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω στο επόμενο στάδιο.

Περίμενα, ότι είμαι καλός και κάποια στιγμή θα έρθει, αλλά τώρα ξέρω, έχω στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο.

Έχω συγκεκριμένους ανθρώπους στο μυαλό μου που θέλω να συνεργαστώ και αν γίνει, θα γίνει, αλλιώς δεν πειράζει, θα κάτσω σπίτι μου και θα κάνω το ραδιόφωνο που το αγαπώ πολύ… Δεν ξέρω αν θα είμαι στο Buongiorno του χρόνου, εγώ έχω συμβόλαιο μέχρι φέτος».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σύμφωνα με πληροφορίες καμία συνάντηση Ουγγαρέζου με το Mega για την ανανέωση του συμβολαίου του και ούτε πρόκειται να γίνει άμεσα καθώς αυτές οι συζητήσεις παραδοσιακά γίνονται στο τηλεοπτικό δίκτυο της Λεωφόρου Συγγρού μετά το Πάσχα ίσως και αργότερα.

Πράγματι στην προηγούμενη ανανέωση του συμβολαίου του πριν δύο χρόνια και ενώ ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε πρόταση από τον ΑΝΤ1 για την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, επέλεξε να παραμείνει στον όμιλο της Alter Ego δίπλα στη Φαίη Σκορδά στο «Buongiorno» και παράλληλα έχοντας την πρωινή εκπομπή στο My Radio.

Τότε είχε γίνει συζήτηση για μια Late Night εκπομπή η οποία δεν υλοποιήθηκε. Πάντως πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τον παρουσιαστή από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και μάλιστα για ευρύτερο ρόλο.